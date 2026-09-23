Kadın Gücü Projesi kapsamında Konya'da kadın girişimciler ticaret eğitimi aldı - Son Dakika
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Kadın Gücü Projesi kapsamında Konya'da kadın girişimciler ticaret eğitimi aldı

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Kadın Gücü Projesi kapsamında Konya\'da kadın girişimciler ticaret eğitimi aldı
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Ticaret Bakanlığı, TİM ve UKODER işbirliğiyle yürütülen Kadın Gücü ile Kalkınma Projesi'nin 4. etabı kapsamında Konya'da kadın girişimcilere gümrük ve ticaret eğitimi verildi. Proje, yedi ilde kadın ihracatçıların gelişimini ve küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Türk iş kadınlarının dış ticaretteki varlığını güçlendirmek amacıyla hazırlanan "Uluslararası Ticarette Kadın Gücü ile Kalkınma Projesi", Konya'da kadın girişimciler eğitim programıyla devam etti.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uluslararası Ticarette Kadın Organizasyonu Derneği (UKODER) işbirliğiyle hayata geçirilen proje, Türkiye genelinde kadın ihracatçıların kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Şenol Alkan, Konya Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu'ndaki eğitimin açılışında yaptığı konuşmada, kadınların ekonomik hayatta ve dış ticarette daha güçlü yer almasının, ülkenin kalkınması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Ticaret Bakanlığı olarak kadın girişimcilerimizin ihracat yolculuğunda ihtiyaç duyduğu bilgi ve desteği sunmaya devam ediyoruz. Kadın güçlenirse ekonomi güçlenir, ihracat güçlenirse Türkiye güçlenir." ifadesini kullandı.

KTO Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Özkan, KTO ve TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kadın Gücü ile Kalkınma Projesi Gümrük ve Ticaret Eğitimi'nin 4. etabının yapıldığını belirterek, Konya'da girişimciliğin gelişmesi için çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Özkan, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı ve yeni iş fikirlerinin üretime ve ticarete kazandırılmasını desteklemeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Kadın girişimcilerimizin ekonomide daha güçlü yer almalarını şehrimizin geleceği açısından önemsiyoruz. Kadın girişimciliğinin gelişmesi ülkemizin üretim gücünün ve insan kaynağının daha etkin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Kadınlarımız iş hayatında daha fazla yer aldıkça, yeni fikirler üretime dönüşmekte, işletmelerimiz güçlenmekte ve ekonomik kalkınmamız daha da geniş bir tabana yayılmaktadır." dedi.

TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Meryem Betül Özkardeş, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun 81 ilde faaliyet gösteren ve Türkiye'de en geniş katılımlı kadın organizasyonu olduğunu hatırlatarak, yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi.

UKODER Başkanı Çiğdem Ağdağ da Uluslararası Ticarette Kadın Gücü ile Kalkınma Projesi'ni 7 bölgeden 7 şehirde yürüteceklerini dile getirerek, "Bugünkü eğitimin ardından projenin ilerleyen süreçlerinde yine tabii ki online eğitimle burada öğrendiğimiz konuları destekleyeceğiz ve devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

TİM WINGS (Women International Networking and Global Sales) sorumlusu Meral Beyazıt da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Eğitim, danışmanlık, yeşil dönüşüm ve dijital ticaret başlıklarında destek sunan proje, kadın girişimcilerin küresel rekabet gücünü artırmayı ve yerel üretimi uluslararası pazarlara taşımayı amaçlıyor.

Beş kıtada, 30 ülkede 3 binden fazla kadın girişimciyi kapsayan ve UKODER ekosistemi üzerinden yürütülecek çalışma, Tekirdağ, Aydın, Gaziantep, Mersin, Konya, Trabzon ve Erzurum olmak üzere yedi stratejik ilde kadın ihracatçıların gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Küresel ticaretin yeşil mutabakat, karbon düzenlemeleri ve dijitalleşme ekseninde yeniden şekillendiği bir dönemde başlatılan proje, sürdürülebilir üretim, karbon ayak izi uyumu, dijital tedarik zinciri ve uluslararası mevzuat alanlarında kapsamlı bir dönüşüm süreci sunuyor.

"Güçlü Kadın, Güçlü Ticaret" mottosuyla yürütülen çalışmada, kadınların ihracat değer zincirinin tüm aşamalarında daha etkin rol alması planlanıyor.

Kaynak: AA
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