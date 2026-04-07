Kadın, Hakim'e Hakaret Etti - Son Dakika
Kadın, Hakim'e Hakaret Etti

07.04.2026 17:13
Kayseri'de, iş arkadaşı D.U.'ya tokat atan A.Y. mahkeme çıkışı hakime hakaret etti.

KAYSERİ'de iş arkadaşı D.U.'ya tokat attığı gerekçesiyle 'yaralama' suçundan 10 bin TL adli para cezasına çarptırılan A.Y. isimli kadın, duruşma sonrası kararı veren hakime hakaret etti. Hakim, sanık hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kentte, bir iş yerinde çalışan D.U. ile A.Y. isimli kadın arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü, A.Y., iş arkadaşı D.U.'ya tokat attı. D.U.'nun şikayeti sonrası A.Y. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak 'yaralama' suçundan dava açıldı. 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık A.Y. hazır bulundu. Sanık savunmasında suçsuz olduğunu iddia ederek, "O da benim boğazımı sıktı. Ama kameralar o anı çekmemiş" dedi.

Mahkeme hakimi, sanık A.Y.'yi, 'yaralama' suçundan 10 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Karar sonrası A.Y., duruşma salonundan çıkarken, mahkeme hakimine yönelik hakaret etti. Hakim, sanık hakkında 'Hakaret' suçundan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. A.Y., işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü.

Kaynak: DHA

Mahkeme, Kayseri, Güncel, Hakim, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın, Hakim'e Hakaret Etti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
Milan Skriniar bir döndü pir döndü Milan Skriniar bir döndü pir döndü
Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı
Mauro Icardi Galatasaray’ı silip attı Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
17:16
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
SON DAKİKA: Kadın, Hakim'e Hakaret Etti - Son Dakika
