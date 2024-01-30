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Kadın halka tatlı yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika
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Kadın halka tatlı yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor

Kahramanmaraş'ta halka tatlısı yapıp satan Esma Erdemir, aile ekonomisine katkı sağlıyor. Tatlı yapmaya 20 yıl önce başlayan Erdemir, şu anda sosyete pazarında tatlılarını tane ve kilo olarak satıyor. Tatlılarının sadece şekerle yapıldığı için çok beğenildiğini belirten Erdemir, evde oturan kadınlara da çalışmalarını tavsiye ediyor.

Kadın halka tatlı yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor
30.01.2024 - 00:13,
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Kadın halka tatlı yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta halka tatlısı yapıp müşterilerin beğenisine sunan Esma Erdemir aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Onikişubat İlçesi sosyete pazarında tatlı yapıp satan 2 çocuk annesi Esma Erdemir (49), halka tatlısı çocukların rızkını çıkarıyor.

Erdemir, "Ben sosyete pazarında tatlı yapıp satıyorum. Tatlı yapmaya aslında 20 yıl önce başlamıştım. Biraz ara vermiştim. Depremden sonra tekrardan tatlı yapıp satmaya başladım. Burada geçimimi sağlıyorum. Tatlı fiyatları çok pahalı değil. Tatlılarımızı tane ve kilo olarak satıyoruz. Şu ana kadar halkın tatlıya ilgisi ve alakası çok güzel. Katkı olmadığı için sadece şekerle yaptığım için çok beğeniliyor. Evde oturan kadınlara ise çalışmalarını tavsiye ediyorum. Kendi ayakları üzerinde dursunlar" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Kadın halka tatlı yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika


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