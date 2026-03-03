Kadın Hükümlülere Açık Görüş İzni - Son Dakika
Kadın Hükümlülere Açık Görüş İzni

03.03.2026 16:58
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni verileceği duyuruldu.

(ANKARA) - Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın hükümlü ve tutuklular için açık görüş izni verildiğini duyurdu.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in "Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş" başlıklı maddesi uyarınca, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara açık görüş imkanı sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma veya hücre cezası gibi disiplin cezaları kesinleşmiş hükümlü ve tutukluların açık görüşten yararlanamayacağı ifade edildi.

Açık görüşlerin, 9–13 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği, görüş saatlerinin, adli ve örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için gruplar oluşturularak Cumhuriyet başsavcılıkları ve kurum idareleri tarafından belirleneceği kaydedildi.

Genel Müdürlük, açık görüşlerin disiplin, düzen ve güvenlik içinde yürütülmesi için Cumhuriyet başsavcılıkları ile kurum yönetimlerinin gerekli önlemleri alacağını duyurdu. Ayrıca, görüşlerin ceza infaz kurumu içinde uygun alanlarda veya kurum müdürünün uygun göreceği belirlenen yerlerde yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, görüş sürelerinin yetişkin ve genç hükümlüler için en az yarım saat, en fazla bir buçuk saat; çocuk hükümlüler için ise en az bir saat, en fazla üç saat olacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA

8 Mart, Güncel, Son Dakika

