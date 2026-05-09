Kadın İstihdamında Eşitsizlikler İçin Komisyon Teklifi

09.05.2026 11:56
CHP'li Gülizar Biçer Karaca, kadın istihdamındaki eşitsizliklerin araştırılması için komisyon önerdi.

(TBMM) - CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, kadın istihdamındaki eşitsizliklerin araştırılması amacıyla TBMM'de Araştırma Komisyonu kurulması için teklif sundu. Teklifte; kadınların işgücüne katılımını artıracak politikaların geliştirilmesi, doğum sonrası işgücünden kopuşun önlenmesi, ebeveyn odaklı bakım sistemlerinin oluşturulması ve tek başına bakım veren annelere yönelik destek mekanizmalarının araştırılması istendi.

Komisyon teklifinin gerekçesinde, TÜİK ve UN Women iş birliğiyle hazırlanan "Türkiye'de İstatistiklerle Kadın 2025" verilerine dikkat çekildi. Buna göre Türkiye'de erkeklerin işgücüne katılım oranı yüzde 71,3 iken kadınlarda bu oran yüzde 36,2'de kaldı. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,9 olurken kadınlarda yalnızca yüzde 32,5 olarak gerçekleşti. Kadın işsizlik oranının yüzde 11,8 olduğu belirtilirken, genç kadın işsizliğinin yüzde 22,3'e ulaştığı kaydedildi.

Teklifte, kadınların özellikle doğum sonrası dönemde işgücünden hızla koptuğu vurgulandı. Verilere göre kadınların yüzde 39,9'unun doğumdan sonraki ilk 6 ay içinde, yüzde 72,8'inin ise 36 ay içinde işten ayrıldığı belirtildi. Hanesinde 3 yaş altında çocuğu bulunan 25-49 yaş grubunda kadınların istihdam oranının yalnızca yüzde 26,9 olduğu ifade edildi.

Teklifte, bakım sorumluluğunun yalnızca kadınlara yüklenmesinin kadın yoksulluğunu, işsizliğini ve eşitsizliğini derinleştirdiği belirtilerek; annelik temelli bakım anlayışı yerine ebeveyn odaklı sosyal politika modeline geçilmesi gerektiği vurgulandı. Devredilemez babalık izni, erişilebilir kreş ve bakım hizmetleri, güvenceli esnek çalışma modelleri ve işveren desteklerinin kadın istihdamını artıracak temel başlıklar arasında olduğu ifade edildi.

Tek başına ebeveynli hanelere ilişkin verilere de yer verilen teklif metninde, Türkiye'de tek ebeveynli hanelerin yüzde 80'inden fazlasını annelerin oluşturduğu, bekar annelerin yalnızca yüzde 10'unun sürdürülebilir istihdam içinde yer alabildiği kaydedildi. Bekar Anneler Derneği'nin verilerine atıf yapılan teklifte, tek ebeveynli hanelerin gelir kırılganlığı, bakım yükü ve yoksulluk riski nedeniyle özel sosyal politikalara ihtiyaç duyduğu belirtildi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, araştırma komisyonunun; kadın istihdamı, bakım emeği, iş-yaşam dengesi ve çocukların iyi olma hali ekseninde bütüncül politika önerileri geliştirmesi gerektiğini belirterek, "Kadınların işgücü piyasasında eşit koşullarda var olabilmesi için TBMM çatısı altında kapsamlı bir çalışma yürütülmesi zorunludur" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

