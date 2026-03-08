Kadın Kamu Görevlilerine Teşekkür Yağdı

KADIN kamu görevlilerinin hizmetinden duyulan memnuniyet için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) on binlerce teşekkür mesajı geldi.

CİMER, kamu hizmetinin ifasında ihtiyaçlar ve sorunlu alanların tespitinde olduğu kadar kamu hizmetinden duyulan memnuniyet ve kamu görevlilerine teşekkür mesajlarının iletilmesinde de tek adres oldu. 2025 yılı boyunca CİMER'e Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 92 bin teşekkür başvurusu iletildi. Bu başvuruların kayda değer bir bölümünü kadın kamu görevlilerine yönelik teşekkür başvuruları oluşturdu. CİMER'e, kamu hizmetinde büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle görev yapan kadın kamu görevlilerine iletilmek üzere yapılan teşekkür başvurularında vatandaşlar; doktorlardan hemşirelere, öğretmenlerden okul yöneticilerine, sosyal hizmet çalışanlarından güvenlik personeline kadar birçok alanda görev yapan kadın kamu görevlilerinin özverili ve çözüm odaklı çalışmalarını takdir ettiklerini ifade etti. Başvurularda, kadın kamu görevlilerinin görevin başarıyla ifası ötesinde insan odaklı yaklaşımlarıyla kamu hizmetinde güven duygusunu güçlendirdiği vurgulandı.

'KADINLARIMIZ SAYESİNDE TOPLUM DAHA GÜÇLÜ'

2025 yılında CİMER'e gelen teşekkür başvurularında özellikle sağlık ve eğitim alanında görev yapan kadın kamu çalışanlarına teşekkür mesajları yoğunlaştı. Vatandaşlar, kadınların çalışma hayatındaki katkılarını, "Hayatın her alanında sabır, emek ve sevgiyle çalışan kadınlarımız sayesinde toplum daha güçlü ve daha umut dolu bir geleceğe ilerliyor" sözleriyle överken, kamu hizmetlerinin pek çok alanında görev yapan kadın kamu görevlilerinin özverili çalışmalarının kamu hizmetlerinin kalitesini artırdığı mesajları iletildi. CİMER'e gönderilen mesajlarda; kadın kamu görevlileri görev bilinci, sabırlı, güler yüzlü ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla öne çıkarken vatandaşlar, 'Devletin sahadaki şefkatli yüzü' olarak gördükleri kadın çalışanlara duydukları minnettarlığı dile getirdiler.