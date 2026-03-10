Kadın Kanserleri İçin Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
Kadın Kanserleri İçin Farkındalık Etkinliği

Kadın Kanserleri İçin Farkındalık Etkinliği
10.03.2026 14:07
OMÜ Ebelik Bölümü, kadın kanserlerine dair farkındalık amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından kadın kanserlerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik Dr. Öğretim Üyesi Şükran Başgöl liderliğinde yürütülen EBE416 Entegre Uygulamaları II dersi kapsamında ve OMÜ Ebelik Topluluğu öğrencilerinin iş birliğiyle düzenlendi.

OMÜ Yaşam Merkezi'nde kurulan stantta Başgöl ve Ebelik Topluluğu öğrencileri tarafından kadın kanserleri ve erken tanının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte, özellikle meme kanseri, serviks kanseri ve diğer jinekolojik kanserler konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasına yönelik eğitimler verildi.

Katılımcıların kanser taramaları hakkında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını desteklemek amacıyla bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Eğitim amaçlı maketler kullanılarak uygulamalı anlatımların yapıldığı etkinlikte erken tanının hayat kurtarıcı rolü vurgulanarak düzenli taramaların önemine dikkat çekildi.

Etkinlik boyunca OMÜ öğrencileri ile Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden personel bilgilendirme standına yoğun ilgi gösterdi.

Ebelik öğrencileri etkinlik sayesinde mesleki bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanma fırsatı bulurken, toplum temelli sağlık eğitimine de katkı sağladı.

Kaynak: AA

