Kafede Tabanca Dehşeti: Bir Kişi Yaralandı

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AKSARAY'da Betül S. (36) kendisine mesaj atıp rahatsız ettiği iddiasıyla Ahmet B.'yi (39) oturduğu kafede tabancayla vurdu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Aksaray- Ankara Karayolu Çiftlik Mahallesi'ndeki kafede meydana geldi. İddiaya göre, Betül S. kendisine mesaj atıp rahatsız eden Ahmet B.'nin kafede oturduğunu öğrendi. Bunun üzerine, evde bulunan tabancayı el çantasının içine koyup kafeye gitti. Betül S., çantasından çıkardığı tabancayla Ahmet B.'ye ateş etti. Bacak ve karnından yaralanan Bağ, yere yığıldı. Betül S. ise olay yerinden kaçtı. Kafedeki diğer müşterilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ahmet B.'nin tedavisi sürüyor. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Betül S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilecek. Öte yandan, olay anı, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Betül S.'nin Ahmet B.'nin yanına gelip, çantasından çıkardığı tabancayla art arda ateş ettiği ve Ahmet B.'nin de Betül S.'den kaçmaya çalıştığı görülüyor.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY