Kadın Kıyafetiyle Market Soygunu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Kıyafetiyle Market Soygunu

Kadın Kıyafetiyle Market Soygunu
11.03.2026 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın kıyafeti giyen 3 şüpheli, Sivas'ta 110 bin TL'lik sigara ve para çalarak yakalandı.

SİVAS'ta kadın kıyafeti giyip bir iş yerinden 110 bin TL'lik sigara ve nakit para çalan 3 şüpheli, 600 saatlik güvenlik kamerası kaydı izlenip yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diriliş Mahallesi'nde 4 Mart gecesi maske, eldiven, çarşaf, başörtüsü ve etek giyen kişiler, kapısını zorlayarak açtıkları markete girdi. Şüpheliler marketten 110 bin TL değerinde sigara ile bir miktar para çaldı. Sabah iş yerine gelen market sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

40 farklı güvenlik kamerasından yaklaşık 600 saatlik görüntü kaydı izleyen ekipler, şüphelilerin D.A., Y.E.K. ve E.K. olduğunu tespit etti. D.A. ve E.K. Sivas'ta, Y.E.K. ise olaydan sonra gittiği Balıkesir'de yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen sigaraların bir kısmı market sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden D.A. ve Y.E.K. tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Kıyafetiyle Market Soygunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

15:59
Cengiz Ünder’in kalemi kırıldı
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:10
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıran karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 16:26:08. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın Kıyafetiyle Market Soygunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.