Kadın Kolları Başkanından Ziyaret

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AK Parti Çubuk Kadın Kolları Başkanı Ebru Ateş ve yönetim kurulu üyeleri Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Ateş ziyarette, ilçede yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirbaş, "Samimiyetle hep söylüyoruz, kadınlarımızın ve kadın kollarımızın teşkilatımızdaki yeri ayrıdır." dedi.

İlçelerinde kadınların her alanda aktif olduğunu ve bundan çok mutlu olduklarını anlatan Demirbaş, "Ebru başkanımıza tekrar hayırlı olsun diyorum. Bir kongre sürecini atlattık, güzel, coşkulu bir kongre yaşadık. İnşallah 23 Şubat'ta da Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın, Genel Merkez'in kongresini yaşayacağız. Yani hep söylüyoruz, biz AK Parti ailesi olarak büyük bir aileyiz. Memleketimizin dertleriyle, vatandaşımıza hizmet noktasında hepimizin bir derdi ve gayreti var. Bu süreç içerisinde olmanız, bu sürece katkı vermeniz çok önemli. Hepinize sonsuz teşekkürler ediyoruz." dedi.

İlçede yürütülen ve yürütülecek çalışmalar hakkında da bilgi veren Demirbaş, "Nüfusumuz biliyorsunuz geçen hafta TÜİK verilerine göre yüz bin yedi yüz elli oldu. Bu ilçemize olan bir rağbeti ve ilgiyi göstermektedir. Nüfus büyüdükçe, yeni yatırımlar geldikçe, her konuda bir ilerleme oluyor ve bu bizleri mutlu ediyor. Yakın zamanda ilçemizde çok büyük bir yatır konusunda açıklama olacak. Bunun da buradan müjdesini vermiş olayım." diye konuştu.

Çubuklu kadınlar olarak Başkan Demirbaş'ın her zaman destekçileri olduklarını dile getiren Ateş ise "Rabbim hep birlikte hayırlı, güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız. Biz kadın kolları olarak daha güzel hizmetler yapacağınıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Demirbaş, ziyaretçileriyle günün anısın hatıra fotoğrafı çektirdi.