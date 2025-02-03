Kadın Kolları'ndan Deprem Ziyareti

AK Parti İskenderun İlçe Kadın Kolları üyeleri, 2 yıl önceki depremde eşi ve kızıyla yaşamını yitiren Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Burak Milli'nin annesine ziyarette bulundu.
İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Soylu ve beraberindeki partililer, Milli'nin annesi Ayşe Fatma Gözüküçük'ü Modernevler Mahallesi'ndeki ikametinde ziyaret etti.
Gözüküçük ile sohbet eden Soylu, başsağlığı dileklerini yineledi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme İskenderun ilçesindeki evinde yakalanan AA muhabiri Burak Milli (31) ile eşi Ayşen Milli (30) ve 5 aylık kızları Eylül Lina, apartmanın yıkılması sonucu hayatını kaybetmişti.
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