Kadın Kooperatifi\'nden Cağ Kebabı Rölyefi

ERZURUM'da Kadim Eller Erzurum Kadın Kooperatifi, TasteAtlas'ın 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' (100 Best Dishes in the World) listesinde 9'uncu sırada gösterdiği cağ kebabını rölyefleştirdi. Kooperatif üyesi kadınlar, kadayıf dolması, kıtlama çay ve Oltu taşı tespihin de rölyefini yaptı.

Kentte yaklaşık 6 ay önce kurulan Kadim Eller Erzurum Kadın Kooperatifi, kentin tarihi ve kültürünü tanıtmak için çalışma yapıyor. El sanatları eğitmeni Elif Küçükkaya başkanlığındaki 20 kadın, kooperatifte kente özgü eserleri rölyef yaparken, filografi sanatıyla güzel eserler ortaya çıkardı. Takı tasarımı, ehram kumaşından çanta üretimi ve mum oymacılığı da yapan kadınlar, el emeği göz nuru ürünleri Çifte Minareli Medrese'de sergiledi. Tarihi medresedeki sergide en büyük ilgiyi Erzurum'un tescilli lezzeti cağ kebabı, kadayıf dolması ve kıtlama çayı birleştiren rölyefler gördü. Kadim Eller Erzurum Kadın Kooperatifi Başkanı Elif Küçükkaya'nın tasarladığı, TasteAtlas'ın 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesinde 9'uncu sırada gösterdiği cağ kebabı rölyefi, coğrafi işaret belgeli kadayıf dolması ve yine coğrafi işaretli bir ürün olan Oltu taşından yapılan tespih, sergiyi gezenlerin beğenisini topladı.

'KÜLTÜRÜMÜZÜ TANITMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Kentin köklü kültüründen, kadim motiflerinden ve güçlü kadın emeğinden ilham aldıklarını söyleyen Kooperatif Başkanı Elif Küçükkaya, "Kooperatifimiz yaklaşık 6 aydır hizmet veriyor. 20 kadınla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erzurum'a özel yöresel ürünlere üretiyoruz. Erzurum magnetleri, kupalar, tablolar, anahtarlıklar, ilçelerimize özel ürünleri yapıyoruz. Halk eğitim merkezinde eğitmen olarak çalışıyordum. Erzurum'un kültürünü çok seviyorum. Bu kültürü tanıtmak için özellikle kültürel ürünlere öncelik veriyoruz. Kültürümüzü tanıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.