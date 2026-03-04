Kadın Kooperatifinden Tiftik Projesi Kapanışı - Son Dakika
Kadın Kooperatifinden Tiftik Projesi Kapanışı

04.03.2026 12:18
Güdül'de kadınların güçlenmesi için tarımsal kooperatif projesinin kapanışı yapıldı.

Ankara'nın Güdül ilçesinde, Boyalı Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin "Tiftikten Geleneksel Tekstil Üretimi Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesine Yönelik Kapasite Geliştirme Projesi"nin kapanışı yapıldı.

Güdül Belediye Başkan Yardımcısı Münir Atalay, kooperatif binasında gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, köyde hayata geçirilen projenin çok verimli geçtiğini ve devamını beklediklerini ifade etti.

Kooperatif Başkanı Bahriye Süer de projenin Avrupa Birliği'nin desteğiyle hayata geçirildiğini söyledi.

Proje bazında çok güzel çalışmalar yaptıklarını, üyelerin yeni tezgahlarda tiftikten ürünler dokuduğunu belirten Süer, "Eğitim faaliyetleri kapsamında 100 saat genel dokuma eğitimi, Suriyeli bireyler için Türkçe eğitimi, pazarlama ve danışmanlık alanında pazarlama eğitimi verildi. Kooperatif kurumsal web sitesi kuruldu ve sosyal medya marka çalışmaları yapıldı." diye konuştu.

Proje kapanış toplantısına katılanlar, mini atölyede dokunan ürünleri yerinde inceledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

