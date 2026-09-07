Kadın kooperatiflerine e-ticarette 5 yıllık destek protokolü imzalandı - Son Dakika
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Kadın kooperatiflerine e-ticarette 5 yıllık destek protokolü imzalandı

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Ticaret Bakanlığı ile Hepsiburada, N11, PttAVM, Pazarama ve Trendyol arasında, kadın kooperatiflerinin dijital pazarlara erişimini kolaylaştırmak için işbirliği protokolü imzalandı.

Ticaret Bakanlığı ile Hepsiburada, N11, PttAVM, Pazarama ve Trendyol arasında, kadın kooperatiflerinin dijital pazarlara erişimini kolaylaştırmak ve e-ticaretteki rekabet güçlerini artırmak amacıyla işbirliği protokolüne imza atıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlığın kooperatiflerin üretim ve ticaret hayatındaki etkinliğini artırmaya, kadın emeğini daha görünür ve güçlü hale getirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi.

Protokolün, 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında ele alındığı belirtilen açıklamada, "Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendiren kooperatiflerin dijital pazarlara erişimini güçlendirmek amacıyla Ticaret Bakanlığımız ile Hepsiburada, N11, PttAVM, Pazarama ve Trendyol arasında 'Ticaret Bakanlığı ve e-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları Arasında Kadın Kooperatiflerini e-Ticaret Yoluyla Destekleme Protokolü' imzalandı." ifadelerine yer verildi.

Kadın kooperatiflerine 5 yıl boyunca önemli avantajlar sağlanacak ??????

Açıklamada, protokol kapsamında kadın kooperatiflerinin e-ticaret platformlarında daha kolay yer alması ve ürünlerini daha geniş pazarlara sunabilmesi için önemli destekler sağlanacağı bildirildi.

Bu kapsamda kadın kooperatiflerinin, protokole taraf e-ticaret platformlarına ücretsiz kaydolabileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kooperatiflerden alınacak komisyon oranı ilk 6 ay boyunca yüzde sıfır, takip eden 4,5 yıl boyunca ise yüzde 1 olarak uygulanacak. Kooperatif ürünleri, platformların 'ana sayfa bannerları', özel kategori alanları ve sosyal medya kampanyalarında öne çıkarılarak görünürlükleri artırılacak. e-Ticaret ortamlarında ürünleri bulunan kooperatifler için 'Kooperatif Ürünleri' etiketiyle özel görünürlük alanları oluşturulacak ve özel kampanya dönemleri düzenlenecek. Sağlanan bu imkanlarla kadın kooperatiflerinin dijital ticaret kanallarına girişlerinin kolaylaştırılması, satış ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi ve ürünlerinin Türkiye genelinde daha geniş tüketici kitlelerine ulaştırılması amaçlanıyor. İşbirliğinin, kadın kooperatiflerinin dijital dönüşümünü hızlandırmasının yanı sıra e-ticaret ekosistemindeki görünürlüklerini ve pazar paylarını artırmasına katkı sağlaması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı olarak, üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan kadın kooperatiflerimizin yanında olmaya, kooperatiflerimizin dijitalleşmesini, pazara erişimini ve rekabet gücünü destekleyen politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Hepsiburada, Trendyol, Ekonomi, Güncel, n11, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın kooperatiflerine e-ticarette 5 yıllık destek protokolü imzalandı - Son Dakika

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