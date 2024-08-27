Kadın Kuaförleri ve Güzellik Merkezleri Pazar Günleri Kapalı Olmayacak

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TİCARET Bakanlığı, kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinin pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutulduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan 18 Ağustos 2022 tarihinde alınan kararla, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın 1 günü kapalı olması kararlaştırıldı. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın 1 günü kapalı olması uygulaması, 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girerken, bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde idari yaptırım uygulanacağı bildirildi. Pek çok valilik tarafından alınan kararla berber, kuaför ve güzellik salonlarının tamamının pazar günleri kapalı kalması kararlaştırıldı. Pazar günü kapalı olma kararı, kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri işletmecilerinin tepkisini çekti. 6 Ağustos'ta Ulus Zafer Anıtı önünde bir araya gelen kadın kuaförleri ve güzellik salonu işletmecileri, pazar günleri kapalı kalma kararına tepki gösterdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutulduğu bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının, kapalı olunan günlerde düğün, nişan ve benzeri organizasyonlar özelinde belirlenen istisnalardan yeterince faydalanamadığı ve bunun sonucunda tüketicilerin hizmet almasında zorluklar yaşandığı görülmüştür. Ayrıca, ülkemizin hemen her bölgesinde turizm sezonunun farklı mevsimlerde yaşandığı ve ilgili işletmelerin kapanmasının turizm potansiyelini de sınırlandırabileceği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Bakanlığımızca; berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren haftada 1 gün kapanmasına ilişkin uygulamadan kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının muaf tutulmasına karar verilmiştir."

Buna göre; berberler pazar günü kapalı olmaya devam edecek. Fakat kuaför ve güzellik salonu işletmeleri pazar günü açık olacak ve hangi gün izin yapacağını kendisi belirleyebilecek.