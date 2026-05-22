İGDAŞ ve İstanbul Vakfı Kadın Mühendislerin Geleceği İçin Yan Yana

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ ve İstanbul Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Kadın Mühendisler Yan Yana" Projesi, genç kadın mühendis adaylarını İGDAŞ'ta görev yapan kadın mühendislerle bir araya getirerek daha güçlü bir gelecek hedefliyor.

Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi İGDAŞ ve İstanbul Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında mühendislik öğrencisi genç kadınlar; bilgi ve deneyim paylaşımının desteklendiği, mesleki gelişimin teşvik edildiği ve teorik bilgilerin saha deneyimi ile güçlendiği bir sürece dahil oldu.

Mühendislik alanında kadınların etkisini daha da artırmayı amaçlayan projede, katılımcılar arasında güçlü bir etkileşim zemini oluşturuluyor. Projede, İGDAŞ bünyesinde görev yapan 34 gönüllü kadın mühendis, İstanbul Vakfı Büyüt Hayallerini bursiyeri 34 genç kadın mühendis adayına rehberlik ederek deneyimlerini aktarıyor.

YAN YANA GELİŞİM, DAHA GÜÇLÜ GELECEK

"Kadın Mühendisler Yan Yana" projesi kapsamında İGDAŞ'ta çalışan 34 kadın mühendise İstanbul Vakfı tarafından "Kapsayıcılık Atölyesi" eğitimi verildi. Genç mühendisler ve kadın çalışanların bir araya geldiği buluşmalarla da İstanbul Vakfı tarafından mesleki ve sosyal gelişim alanlarında da desteklenen gençler programa ilk adımını atmış oldu."

Katılımcı öğrencilerin farklı deneyim alanlarına temas eden içeriklerle uçtan uca bir gelişim süreci deneyimlemekte olduğu program; çevrim içi oturumlar, birebir görüşmeler ve toplu buluşmalardan oluşuyor. Genç mühendis adayları, teknik bilgi paylaşımının yanı sıra kariyer planlama, saha deneyimi ve mesleki yönelim konularında da destek alacak. Proje ile genç mühendis adaylarının kariyer yolculuklarında daha sağlam ve bilinçli adımlar atmalarına katkı sunulması hedefleniyor.

İGDAŞ Genel Müdürü Nihat Narin proje ile ilgili, "İGDAŞ bünyesindeki kadın mühendislerimizin bilgi, deneyim ve birikimlerinin genç nesillerle buluşmasını son derece kıymetli buluyoruz. Bu proje ile teknik gelişimin yanı sıra güçlü bir dayanışma zemini de oluşturmayı hedefliyoruz. Genç mühendis adaylarımızın rol model etkileşimi sayesinde kendilerine daha fazla güven duyan, mesleki yolculuklarını daha bilinçli yöneten bireyler olarak yetişmelerine katkı sunacağız. Proje paydaşımız İstanbul Vakfı ile birlikte, İstanbul'un 39 ilçesinde kesintisiz enerji için görev yapan kadın mühendislerimizin birikimini gençlerle buluşturarak güçlü bir destek ağı kuruyoruz. İGDAŞ olarak, her alanda olduğu gibi kadınların ve gençlerin daha görünür, daha etkin ve daha güçlü olduğu bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Vakfı Genel Müdürü Dr. Canan Aratemür Çimen ise proje hakkında "Büyüt Hayallerini bursiyerlerimiz ile İGDAŞ'ta çalışan kadın mühendisleri bir araya getiren bu proje, genç mühendislerimiz için güçlü bir yol haritası olma niteliği taşıyor. Genç kadınlar için kendi yolculuklarında ilham alabilecekleri, deneyim aktarımıyla güçlenebilecekleri alanlar yaratmayı çok önemsiyoruz. 'Yan Yana' ismiyle kurguladığımız bu program sayesinde bursiyerlerimizin yalnızca akademik değil, mesleki ve kişisel gelişimlerini de destekliyoruz. Kadınların birbirinden güç aldığı, dayanışmanın somut çıktılara dönüştüğü bu yapının, geleceğin kadın mühendislerinin daha kararlı ve özgüvenli adımlar atmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.