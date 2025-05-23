Kadın Muhtar Yenice'yi Geliştiriyor - Son Dakika
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Kadın Muhtar Yenice'yi Geliştiriyor

23.05.2025 21:45
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Ülkü Gürlek Erbaş, Kırşehir'in en büyük mahallesi Yenice'de kadın dayanışmasıyla fark yaratıyor.

Kırşehir'in en büyük mahallesinin kadın muhtarı göz dolduruyor

KIRŞEHİR - Kırşehir'in en büyük mahallesi olan Yenice Mahallesi'nin kadın muhtarı Ülkü Gürlek Erbaş, görevindeki birinci yılını tamamladı. Mahalle sakinlerinin desteğiyle birçok düzenlemeye imza atan Erbaş, özellikle kadınların katkısıyla mahallede yeni bir düzen kurduklarını belirtti.

Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde mahalle halkının büyük desteğini alarak muhtar seçilen Ülkü Gürlek Erbaş, bir yıl boyunca yaptığı çalışmalarla mahallede kadın farkını hissettirdi. Sosyal yardımlardan altyapı sorunlarına kadar pek çok konuyla birebir ilgilenen Erbaş, mahalle sakinlerinin takdirini toplarken bürokraside vatandaşla devlet arasında köprü oluşturdu. Mahallede yaşayan Mustafa Kahraman isimli vatandaş, kadın muhtarın her konuda mahalleyle ilgilendiğini ve bilgilendirmelerde bulunduğunu ifade ederek, "Muhtarımız gerçekten çok aktif. Mahallede ne sorun varsa elinden geleni yapıyor. Özellikle kadınların güvenini kazanmış durumda. Mahalleye kadın eli değdi" dedi.

Kadın dayanışmasının gücüne vurgu yapan Muhtar Erbaş ise, mahallede kadınların desteğiyle büyük işler başardıklarını fakat hala gelenlerin kadın muhtarı görünce şaşırdıklarını ederek, "Toplumun her kesimiyle iletişimdeyiz. Amacımız daha yaşanabilir bir mahalle oluşturmak. Mahallemde geldiğim bir yıl içerisinde değişimler var. Kadınlarımızın muhtarlıklara gelerek dertlerini ve sorunlarını paylaşmasını sağladım" diye konuştu.

Kamuda köprü görevi görüyor

Muhtar denildiğinde oluşan erkek algısını kırdığını aktaran Erbaş, "Kamu kurumlarıyla halkın arasında köprü kurduk. Kadınlar ve erkekler kahve içmeye dahi geliyorlar. Bizlerde üzerimize düşeni yapıyoruz. Düğün, cenaze ziyaretleri yansıra kadınların her türlü işleriyle ilgileniyorum. Kahvaltıya hatta kahve içmeye de çağırıyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kırşehir, Gürlek, Son Dakika

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