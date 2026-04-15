Kadın Parlamenterler Forumu Toplandı

Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 152. Genel Kurulu marjında Kadın Parlamenterler Forumu'nun alt oturumu gerçekleştirildi.

Oturuma, PAB Sekreterliğinin raportörleri ve temsilcileri ile çok sayıda parlamenter katıldı.

Nepal'den milletvekili Anjan Shakya, ülkede kadınların siyasette temsil oranının arttığını ve karar alma mekanizmalarındaki rolünün güçlendiğini söyledi.

Shakya, anayasal düzenlemeler kapsamında parlamentoda kadınlar için yüzde 30 kota getirildiğini hatırlatarak, bu oranın şu anda yüzde 30'un üzerine çıktığını aktardı.

Kadınların güçlendirilmesine yönelik adımların eğitim ve kamu istihdamına da yansıdığını kaydeden Shakya, kadın okuryazarlık oranının yüzde 70'e yükseldiğini, kamu hizmetlerinde kadın istihdamının ise yüzde 25'e ulaştığını ifade etti.

Shakya, yapılan bir araştırmaya göre, dünyada kadın parlamenterlerin yüzde 76'sının çeşitli türlerde şiddete maruz kaldığına dikkati çekerek, kadınların özellikle dijital ortamda siber zorbalık gibi yeni risklerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Uluslararası ticaretin yoksulluğun azaltılmasında rol oynadığına değinen Shakya, "Hep birlikte, saf ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çağrıda bulunmak istiyorum." dedi.

Küresel finansal işlem vergisi uygulanması önerisi

Finlandiya Parlamento Üyesi Anne Kalmari, Finlandiya'nın kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk ülkelerden olduğunu hatırlatarak, halihazırda parlamentoda görev yapan kadın temsilinin yüksek seviyelere ulaştığını belirtti.

Finlandiya'nın vergi tabanının daralması konusunda yaşadıkları soruna işaret eden Kalmari, küresel ölçekte bir finansal işlem vergisinin hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

Kalmari, bu verginin tek bir ülke ya da bölge tarafından uygulanmasının mümkün olmadığına işaret ederek, bunu hayata geçebilmesi için tüm ülkelerin ortak taahhüde bulunmaları gerektiğini vurguladı.

Parlamentolara arasında kapsayıcı politikalar geliştirilmesi çağrısı

Doğu Afrika Kanun Yapıcılar Meclisi Parlamento Üyesi Gladness Salema, 8 ortak Afrika ülkesinden oluşan bir yapı içinde faaliyet gösterdiklerini belirterek, temel sorumluluklarından birinin ticari politikalar arasında uyumluluğu artırmak olduğunu söyledi.

Salema, sadeleştirilmiş ticaret rejimleri sayesinde kadınların sınırları daha rahat geçebildiğini ve ticari faaliyetlerini daha dostane bir ortamda sürdürebildiğini aktardı.

Buna rağmen kadınların küresel ticarete katılımının halen sınırlı olduğuna işaret eden Salema, yeterli veri ve veri izleme sistemleri olmaması nedeniyle özellikle gayri resmi sektörde faaliyet gösteren kadınları tespit etmeye yönelik çalışmaların yetersiz kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

Salema, parlamentoların ve parlamentolar arası platformların daha kapsayıcı politikalar geliştirmesi gerektiğine dikkati çekerek, bu alandaki uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.

Maldiv meclisindeki kadın katılımcıların oranı yüzde 4,6

Maldivler Halk Meclisi Üyesi Anara Naeem, kadınların ekonomik statüsünün artırılmasının hayati olduğunu ifade ederek, hükümetlerinin kadın girişimcilere ve engelli kadınlara 100 milyon değerinde bir kredi tahsis ettiğini açıkladı.

Naeem, Maldivler meclisindeki kadınların oranının sadece yüzde 4,6 seviyesinde olduğuna işaret ederek, "Bu da bizi dünyanın en düşük sıralarına getiriyor." dedi.

Söz konusu kredilerle kadınların güçlendirilmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerini bildiren Naeem, "Şimdi bu ilerlemeyi yasama düzeyine getirmeliyiz ki seslerimiz duyulsun ve ülke yasalarımız bu şekilde yapılabilsin."

"Kadınlar güçlü olduğu zaman uluslar güçlü olur"

Samoa Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Leone Masame, ülkelerindeki kadınların genelde tarım, balıkçılık gibi küçük ölçekli ve kayıt dışı ticaret işlerinde çalıştığını ifade etti.

Kadınların mali politikalar ve iklim krizlerinden etkilendiklerine dikkati çeken Masame, "Kanıtlar şunu gösteriyor ki, özellikle bütçe ve ticaret söz konusu olduğunda kadınların omuzlarındaki yükün azaltılması gerekiyor, onlar için istihdam ortamı yaratılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Masame, küresel ticaret sistemlerinde kadınların ön planda olması, mali politikalardaki eşitsizliklerin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Kadınların ekonomik büyümenin lokomotifi konumuna gelmesinin önemine dikkati çeken Masame, "Kadınlar güçlü olduğu zaman uluslar güçlü olur." dedi.