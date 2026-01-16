Bornova Belediyesi'nde Personele Rahim Ağzı Kanserine Karşı Bilgilendirme Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bornova Belediyesi'nde Personele Rahim Ağzı Kanserine Karşı Bilgilendirme Çalışması

16.01.2026 10:23  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediyesi, kadın personele rahim ağzı kanseri, HPV aşısı ve smear testinin önemi hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında şantiyeler ve ofislerde bilgi verildi, broşürler dağıtıldı.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, belediyede görev yapan kadın personele rahim ağzı kanseri, HPV aşısı ve smear testinin önemi hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Şantiyeler ve ofisler ziyaret edilerek broşürler dağıtıldı, çalışan kadınların soruları yanıtlandı. Başkan Ömer Eşki, kadın sağlığını güçlendirmeye yönelik farkındalık çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, kadın sağlığında erken tanının hayati önemine dikkati çekmek amacıyla belediyede görev yapan kadın personele yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında rahim ağzı kanseri, HPV aşısı ve smear testinin sağlıklı bir yaşam için önemi anlatıldı.

Şantiyelerde ve ofislerde birebir bilgilendirme

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyeye bağlı şantiyelerde görev yapan kadın çalışanlar ile farklı müdürlüklerdeki ofis personelini tek tek ziyaret ederek bilgilendirme yaptı. Ziyaretlerde bilgilendirici broşürler dağıtılırken, çalışan kadınların merak ettikleri sorular da uzmanlar tarafından yanıtlandı.

Erken tanının önemi vurgulandı

Bilgilendirme çalışmasında, rahim ağzı kanserinin düzenli smear testi ve HPV aşısı ile büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık olduğu anlatıldı. Erken tanının hem tedavi sürecini kolaylaştırdığı hem de yaşam kalitesini artırdığı vurgulandı.

Başkan Eşki: "Kadınların sağlığı, toplumun sağlığıdır"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yürütülen çalışmanın önemine değinerek şunları söyledi:

"Kadınların sağlığı, toplumun sağlığıdır. Yerel yönetimler olarak sadece hizmet üretmekle değil, çalışanlarımızın ve kentte yaşayan tüm kadınların sağlık bilincini güçlendirmekle de sorumluyuz. Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmaya ve farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, HPV, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi'nde Personele Rahim Ağzı Kanserine Karşı Bilgilendirme Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Mardinli Marilyn Monroe’ya hapis cezası Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası
Kerem Demirbay Süper Lig’de kaldı Yeni takımına imzayı attı Kerem Demirbay Süper Lig'de kaldı! Yeni takımına imzayı attı
Oosterwolde ve Mert Hakan’ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
13:10
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
12:18
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
11:52
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 13:34:36. #7.11#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi'nde Personele Rahim Ağzı Kanserine Karşı Bilgilendirme Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.