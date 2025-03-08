Kadın Şoför Semra Kılınç: Krizi Fırsata Çevirerek Direksiyon Başına Geçti - Son Dakika
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Kadın Şoför Semra Kılınç: Krizi Fırsata Çevirerek Direksiyon Başına Geçti

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Pandemi sürecinde usta öğreticilikten otobüs şoförlüğüne geçen Semra Kılınç, kadınların her alanda başarılı olabileceğini vurguladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başlayan Kılınç, genç kızların kendisine olan olumlu tepkilerini paylaşarak, kadın istihdamının önemine dikkat çekti.

08.03.2025 08:59  Güncelleme: 09:10
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Krizi fırsata çevirdi: Usta öğreticilikten direksiyon başına

ANKARA - Eğitimci kimliğiyle yıllarca öğrencilere rehberlik eden Kılınç, şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak görev yapıyor.

Ankara'da halk eğitim merkezinde usta öğretici olarak görev yapan Semra Kılınç, pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte kendini geliştirmek için yeni bir adım attı. Sınava girerek ehliyet alan Kılınç, bu yetkinliğini bir mesleğe dönüştürmeye karar verdi.

Kadınların her alanda başarılı olabileceğini vurgulayan Kılınç, "Kadınların da direksiyon başında başarılı olabileceğini göstermek istedim. Hep erkek mesleği olarak görülen bir alanda neden biz olmayalım dedim. Cumhuriyet kadını olarak bu algıyı yıkmak için adım attım" ifadelerini kullandı.

Ailesinin ve çevresinin kendisine büyük destek verdiğini belirten Kılınç, özellikle öğrencilerden aldığı olumlu tepkilerin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Gölbaşı bölgesinde yoğun öğrenci taşıyan bir hatta çalıştığını belirten Kılınç, "Özellikle genç kızlar, 'İlk kez kendimiz gibi birini direksiyon başında gördük' diyerek mutluluklarını dile getiriyorlar. Burada öğrenci sayısı oldukça fazla. Bini aşkın öğrenciyle insanla muhatap oluyoruz ve onların gösterdiği tepki gözlerindeki o ışıldamadan onu hissediyorsunuz. O mutluluğu hissediyorsunuz. Direksiyon başında biz çok mutlu olduklarını hissediyoruz" diye konuştu.

"Ehliyet süreci zorlu ama güzeldi"

Daha önce ağır vasıta kullanmadığını belirten Kılınç, otobüs şoförlüğü için ehliyetini büyütme kararı aldığını ve bunun oldukça zorlu ama güzel bir süreç olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kadın istihdamına verdiği destek sayesinde hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Kılınç, direksiyon başında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kadınların her alanda başarılı olabileceğini vurgulayan Semra Kılınç, otobüs şoförlüğünde kadınların sayısının artması gerektiğini ve bu meslekte kadın elinin değmesinin önemli olduğunu belirterek, "Ehliyeti alırken bile acaba yapabilecek misin? Gözlerini etrafımda gördüm ama o insanlara beni o ehliyeti alarak ve direksiyona çıkıp binlerce yolcuyu taşıyarak ve sonrasında da bir körüklü otobüs kullanarak insanlara kadının yapabileceğini gösterdim. Bu güzel bir başarı olduğunu düşünüyorum. Bizler birer Cumhuriyet kadınıyız, her işin üstesinden gelebiliriz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kadın Şoför Semra Kılınç: Krizi Fırsata Çevirerek Direksiyon Başına Geçti - Son Dakika

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