Kadın Sporcular 4827 Madalya Kazandı

07.03.2026 11:01
Bakan Bak, kadın milli sporcuların uluslararası alanda 4827 madalya kazandığını açıkladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Kadın milli sporcularımız son 1 yılda katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 1630'u altın olmak üzere toplam 4827 madalya kazanma başarısı gösterdi. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden kadın sporcularımızla gurur duyuyor, onları tebrik ediyoruz" dedi.

Bakan Bak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Bak, Türkiye'de kadın sporcuların, son yıllarda uluslararası alanda adından sıkça söz ettirdiğini belirterek, "Gösterdikleri performansla sevinç kaynağımız haline gelen kadın sporcularımız aldıkları başarılı sonuçlarla tarih yazıyor. Voleyboldan güreşe, bokstan tekvandoya kadar tüm branşlarda kadın sporcularımız, mücadele ettikleri uluslararası organizasyonlarda ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Kadın milli sporcularımız son bir yılda 1630'u altın, 1581'i gümüş, 1616'sı bronz olmak üzere toplam 4827 madalya kazanma başarısı gösterdi. Tüm kadın sporcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Kadın sporcularımızın bu başarılarını devam ettirmeleri için gereken teşviki ve düzenlemeleri sağladık. Desteğimiz artarak devam edecek" dedi.

'KADIN SPORCULARIMIZ GENÇ NESİLLERE İLHAM OLUYOR'

Sporun her alanında kadınların varlığını artırmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Bak, "Kadınlar, sporda önceliğimiz. Spor yapan her kadının toplumda değişimin öncüsü olacağına inanıyoruz. Kadın sporcularımız elde ettikleri başarılarla sadece ülkemizi gururlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda genç nesillere ilham oluyor. Kız çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışmasını çok önemsiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında açtığımız spor tesisleri ve gençlik merkezleri sayesinde gençlerimize güvenli ve erişilebilir spor ortamları sunuyoruz. Spor, sağlıklı bir kuşağın yetiştirilmesi açısından önemli. Spor yapan çocuklar disiplinli olur, bu durum okulunda da başarılı olmasını sağlar. Dolayısıyla aileler ve kadınlarımızın spora yönlendirilmesi çok önemli. Kadın sporcuların başarıları ve hikayeleri medyada daha fazla yer almalı ve görünür olmalıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle kadın sporcularımızın, antrenörlerimizin, hakemlerimizin, yöneticilerimizin ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

