Kartal'da Ters Yönde Giden Araç Bahçe Duvarını Kırarak İçeri Girdi - Son Dakika
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Kartal'da Ters Yönde Giden Araç Bahçe Duvarını Kırarak İçeri Girdi

Kartal\'da Ters Yönde Giden Araç Bahçe Duvarını Kırarak İçeri Girdi

Kartal'da bir kadın sürücü, ters yönde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçe duvarını kırdı. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, araçta ve evin duvarında hasar meydana geldi.

30.08.2024 13:41
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Kartal'da iddiaya göre ters yönde ilerleyen kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçe duvarını kırarak içeri girdi. Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, araçta ve evin duvarında hasar oluştu.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Yunus Mahallesi Yunus Caddesi ile 27 Mayıs Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre; 34 GDS 141 plakalı aracıyla Yunus Caddesi'nde ters yönde ilerleyen kadın sürücü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü kullandığı otomobille 27 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçe duvarını kırarak içeri girdi. O sırada bahçede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Yaşanan kazada yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, araçta ve evin bahçe duvarında hasar oluştu. Kazaya karışan araç çevredeki vatandaşların yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kartal'da Ters Yönde Giden Araç Bahçe Duvarını Kırarak İçeri Girdi - Son Dakika
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