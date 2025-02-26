Kadın Temizlik İşçileri Buzlu Yolları Açmak İçin Yoğun Mesai Harcıyor - Son Dakika
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Kadın Temizlik İşçileri Buzlu Yolları Açmak İçin Yoğun Mesai Harcıyor

Samsun'da temizlik görevlisi olarak çalışan kadınlar, yoğun kar yağışının ardından buzla kaplanan yolları açmak için küreklerle mücadele ediyor. 8 aydır çalışan bu emekçi kadınlar, daimi statü peşinde.

26.02.2025 19:42
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Kadın temizlik işçilerinin buz mesaisi: Buzla kaplı yolları küreklerle açıyorlar

8 aydır belediyede temizlik personeli olarak çalışan kadınlar 'daimi' olmak istiyor

SAMSUN - Samsun'da yoğun kar yağışı sonrası yollar buzla kaplandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan kadınlar, ellerinde küreklerle buzlu yolları açmak için yoğun mesai harcıyor.

Samsun'da yoğun kar yağışının ardından gelen dondurucu soğuklar, don ve buzlanmaya yol açtı. Vatandaşların buzlu yollarda düşmemesi için kaldırımlar, yaya geçitleri, otobüs durakları gibi yerleri kaplayan buz tabakalarını kadınlar yoğun mesai harcayarak açmaya çalışıyor. Sabah saatlerinde ellerinde küreklerle soğuk havada mesaiye başlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesindeki temizlik görevlisi kadınlar, küreklerle yolları açıyor. Ekmek parası kazanmak için çalışan kadınlar, hem ev ekonomisine katkı sağladıklarını hem de okulda okuyan çocuklarının eğitimi için çalıştıklarını söylediler. Emekçi kadınlar ayrıca belediye bünyesinde daimi olmak istiyor.

" İşimizi severek yapıyoruz"

Temizlik görevlisi 45 yaşındaki Ülkü Tuncer, "Yollarımızın buzlarını kırıyoruz. Buzları yollardan süpürüyoruz. Yaya geçitleri, otobüs durağı önleri gibi yerlerin buzlarını temizliyoruz. Kar yağışından sonra böyle bir çalışmamız var. Zorluğu yok. Alıştığımız için bir zorluk çekmiyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Önceden yerleri süpürüyorduk. Şimdi kardan sonra buzları temizliyoruz. 2 tane oğlum var. Biri 14, biri 11 yaşında. Onların eğitimi için, ev ekonomisine katkı için çalışıyoruz. 8 aydır çalışıyoruz. Mevsimlik olarak başladık ama inşallah daimi oluruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Alıştık, zor gelmiyor"

Temizlik görevlisi Hülya Şahiner, "Mevsim şartlarına göre güneşli havada süpürge, yağmurlu ve karlı havada kürekle çalışıyoruz. Alıştık, artık zor olmuyor. 2 tane çocuğum var. Biz de ev ekonomisine katkı sağlamak için buradayız. Belediye başkanımıza, daire başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah biz de daimiliği bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kadın Temizlik İşçileri Buzlu Yolları Açmak İçin Yoğun Mesai Harcıyor - Son Dakika

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