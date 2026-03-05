Kadın ve Aile Dostu Sendika Araştırması - Son Dakika
Kadın ve Aile Dostu Sendika Araştırması

05.03.2026 16:48
TÜRK-İŞ, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendiren toplu iş sözleşmeleri verilerini paylaştı.

TÜRK-İŞ, 251 bin 406 kadın ve 724 bin 573 erkek çalışanı kapsayan 1631 toplu iş sözleşmesinin analiz edildiği "Kadın ve Aile Dostu Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Politikaları Araştırması"nın ön bulgularını paylaştı.

TÜRK-İŞ, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek, kadınların sendikal örgütlenmedeki etkinliğini artırmak ve iş ile aile yaşamı arasında dengeli ve adil bir yapı oluşturmak amacıyla yürüttüğü araştırmanın ön bulgularını yayımladı.

Araştırma kapsamında, TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalardan elde edilen veriler değerlendirilip, 251 bin 406 kadın ve 724 bin 573 erkek çalışanı kapsayan 1631 toplu iş sözleşmesi analiz edildi.

İncelenen sözleşmelerin 347'sinde cinsiyet temelli ayrımcılığı açıkça yasaklayan hükümler yer alırken, 282 sözleşmede ise ILO 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi ile uyumlu şiddet ve taciz karşıtı düzenlemeler bulundu. Bu hükümlerle on binlerce kadın ve erkek çalışan doğrudan koruma altına alındı.

İş ve yaşam dengesini güçlendiren uygulamaların da dikkati çektiği araştırmada, şu sonuçlara ulaşıldı:

"Yasal sürenin üzerinde doğum izni tanıyan 74 sözleşme 21 bin 133 kadın çalışanı kapsarken, 181 sözleşmede emziren annelere ek süt izni verilmekte ve 46 bin 299 kadın çalışan bu haktan yararlanmaktadır. 237 sözleşmede babalık izni yasal sınırların üzerine çıkarılmıştır. Çocuk ve eğitim yardımı 1004 sözleşmede yer almakta, engelli ve yaşlı bakım sorumluluklarını destekleyen hükümler 1009 sözleşmede güvence altına alınmaktadır. Kreş açılması, iyileştirilmesi veya bakım desteği sağlanmasına yönelik düzenlemeler ise 565 sözleşmede bulunmaktadır. Kadınların karar alma mekanizmalarına katılımını destekleyen hükümler 194 sözleşmede yer almakla birlikte yalnızca 46 sözleşmede Eşitlik Komitesi kurulmuş olması bu alanda daha güçlü kurumsal adımlara ihtiyaç bulunduğunu ortaya koymaktadır. Esnek çalışma modelleri sınırlı sayıda sözleşmede düzenlenmiş, uzaktan ve hibrit çalışma ile kısmi süreli çalışma uygulamalarının istisnai bir çalışan grubunu kapsadığı görülmüştür."

Kaynak: AA

