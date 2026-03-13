Bodrum'da "Kadın ve Alzheimer Farkındalık Programı" Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da "Kadın ve Alzheimer Farkındalık Programı" Düzenlendi

13.03.2026 10:55  Güncelleme: 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği ve BESİAD iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, kadın sağlığı ve Alzheimer hastalığı hakkında farkındalık yaratıldı. Uzman isimlerin katılımıyla beyin sağlığının korunması ve menopoz sürecinin etkileri ele alındı.

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Türkiye Alzheimer Derneği Bodrum Şubesi ve Bodrum Esnaf, Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) iş birliğiyle "Kadın ve Alzheimer Farkındalık Programı" düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkiye Alzheimer Derneği Bodrum Şubesi ve Bodrum Esnaf, Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) iş birliğiyle farkındalık etkinliği düzenlendi. Ali Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen; kadın sağlığı, beyin sağlığı ve Alzheimer konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, alanında uzman isimler katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Programın açılış konuşmalarını Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Belediye Meclis Üyesi İdil Ekmekci, nöroloji uzmanı ve Türkiye Alzheimer Derneği Bodrum Şube Başkanı Doç. Dr. Melek Kandemir Yılmaz ile BESİAD Başkanı Elvan Bilgin yaptı. Etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ile Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Beyin sağlığını korumanın yolları anlatıldı

Programın ilk bölümünde Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Melek Kandemir Yılmaz, "Kadın ve Alzheimer: Beyin Sağlığımı Korumak İçin Ne Yapabilirim?" başlıklı sunumuyla kadınlarda beyin sağlığını korumanın yolları ve alzheimer hastalığına karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgiler verdi.

Ardından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Orçun Koçak, "Hormonlardan Nöronlara: Menopozun Nörolojik Yüzü" başlıklı sunumunda menopoz sürecinin kadınların nörolojik sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı.

Program, "Bakım Veren Olmak" başlıklı söyleşiyle devam etti. Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Tuna Altunkaya moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Alzheimer hastalarına bakım süreçleri, bakım verenlerin karşılaştıkları zorluklar ve çözüm yolları ele alındı.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, alzheimer hastalığı konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağladı. Program sonunda organizasyona katkı sunan katılımcılara teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: ANKA

Alzheimer Hastalığı, Sivil Toplum, Etkinlikler, Menopoz, Türkiye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da 'Kadın ve Alzheimer Farkındalık Programı' Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu

12:04
İsrail’in ’’Vuracağız’’ dediği Tahran’daki miting alanında patlama
İsrail'in ''Vuracağız'' dediği Tahran'daki miting alanında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:26:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Bodrum'da "Kadın ve Alzheimer Farkındalık Programı" Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.