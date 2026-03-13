Bodrum'da "Kadın ve Alzheimer Farkındalık Programı" Düzenlendi

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Türkiye Alzheimer Derneği Bodrum Şubesi ve Bodrum Esnaf, Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) iş birliğiyle "Kadın ve Alzheimer Farkındalık Programı" düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkiye Alzheimer Derneği Bodrum Şubesi ve Bodrum Esnaf, Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) iş birliğiyle farkındalık etkinliği düzenlendi. Ali Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen; kadın sağlığı, beyin sağlığı ve Alzheimer konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, alanında uzman isimler katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Programın açılış konuşmalarını Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Belediye Meclis Üyesi İdil Ekmekci, nöroloji uzmanı ve Türkiye Alzheimer Derneği Bodrum Şube Başkanı Doç. Dr. Melek Kandemir Yılmaz ile BESİAD Başkanı Elvan Bilgin yaptı. Etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ile Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Beyin sağlığını korumanın yolları anlatıldı

Programın ilk bölümünde Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Melek Kandemir Yılmaz, "Kadın ve Alzheimer: Beyin Sağlığımı Korumak İçin Ne Yapabilirim?" başlıklı sunumuyla kadınlarda beyin sağlığını korumanın yolları ve alzheimer hastalığına karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgiler verdi.

Ardından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Orçun Koçak, "Hormonlardan Nöronlara: Menopozun Nörolojik Yüzü" başlıklı sunumunda menopoz sürecinin kadınların nörolojik sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı.

Program, "Bakım Veren Olmak" başlıklı söyleşiyle devam etti. Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Tuna Altunkaya moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Alzheimer hastalarına bakım süreçleri, bakım verenlerin karşılaştıkları zorluklar ve çözüm yolları ele alındı.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, alzheimer hastalığı konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağladı. Program sonunda organizasyona katkı sunan katılımcılara teşekkür belgesi verildi.