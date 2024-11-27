Kadın ve Çocuklara Spor Eğitimi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesince, kadın ve çocuklara yönelik spor eğitimleri düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sporu tüm kesimlere yaymak, kadınları ve çocukları hareketli bir yaşama teşvik etmek amacıyla hazırlanan eğitimler, 2 Aralık Pazartesi günü başlayacak.

"Herkes İçin Spor ve Her Yaşa Sağlık" mottosuyla organize edilen eğitimlere katılmak isteyen kadın ve çocuklar, kayıt işlemlerini www.sakarya.bel.tr internet adresinden yapabilecek.

İki aylık dönemler şeklinde düzenlenecek eğitimlerde, anneler ve çocuklar birlikte spor yapacak.

Eğitim programında, plates, zumba, step aerobik, yüzme, yakın savunma eğitimi ve anne-çocuk spor etkinlikleri yer alacak.

Yüzme branşı eğitimi Sakarya Yüzme Havuzu, diğer branşlar ise Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.