Kadın ve Demokrasiyi Anlatan Fotoğraf Yarışması

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM), kadının aile içindeki görünmeyen emeğini ve dönüştürücü rolünü görünür kılmak amacıyla düzenlediği fotoğraf yarışmasına başvurular 1 Eylül'e kadar sürecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, çeşitli ödüllerin dağıtılacağı yarışma, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi nedeniyle ailenin temel taşlarından olan kadına odaklanıyor.

Kadının aile içindeki yerini sanatın diliyle belgeleyerek bireysel veya kolektif hafızamızdaki yerini güçlendirmeyi hedefleyen yarışma, "KADEM Sanat" çatısı altında hayata geçiriliyor.

Yarışmada eş, anne, kız kardeş rollerinin yanı sıra büyükanne-torun ilişkisi ile bakım emeği gibi bağlamlar sanatseverlerin objektiflerine yansıyacak.

Amatör veya profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açık etkinlikle kadının aile içindeki konumunun etkileyici ve özgün anlatımlarla ortaya konulması amaçlanıyor.

Başvuruların 1 Eylül'e kadar süreceği, en fazla 4 dijital fotoğrafla başvuru yapılabilen, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı yarışmanın şartnamesine "KADEM Sanat"ın internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Birinciye 70 bin liralık ödül

Yarışmada dereceye giren eserleri, alanında uzman sanatçılar, akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan jüri belirleyecek.

Yarışmada birinciye 70 bin, ikinciye 50 bin, üçüncüye 30 bin lira ödül verilecek. 5 bin liralık mansiyon ödülünün 5 kişiye takdim edileceği yarışmada eserlerine sergilemeye hak kazanan yarışmacılara 1000 lira dağıtılacak.

Ödül kazanan fotoğraflar, dijital sergi ve çeşitli tanıtım platformlarında eser sahibinin adıyla yer alacak.

Yarışmada değerlendirmelerin 15 Eylül'de, ödül töreni ve sonuç duyurularının ise 3 Ekim'de yapılması planlanıyor.