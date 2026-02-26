Kadın ve Sanat Etkinliği - Son Dakika
Kadın ve Sanat Etkinliği

26.02.2026 13:32
MÜYORBİR, 6 Mart'ta kadın sanatçıları bir araya getirecek 'Kadın ve Sanat' etkinliği düzenliyor.

Müzik Yorumcuları Meslek Birliğinin (MÜYORBİR) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı, "Kadın ve Sanat" etkinliği 6 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.

MÜYORBİR'den yapılan açıklamaya göre, müzik dünyasının önde gelen kadın yorumcularını bir araya getirecek buluşma, saat 14.00'te Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kadınların sanat üretimindeki rolünü, karşılaştıkları zorlukları ve kültürel hayata kattıkları değeri odağına alan etkinlik, konuşmalar, panel ve mini konserden oluşan bir programla dinleyiciye sunulacak.

Panelin moderatörlüğünü akademisyen ve müzisyen Dr. Funda Lena üstlenirken, Deniz Arcak, Necla Akben, Nurdan Torun ve Yaşar Seyman da katılımcılara hitap edecek.

Kadınların sanat alanındaki üretim süreçleri, sektörel deneyimleri, görünürlük ve hak temelli mücadelelerinin ele alınacağı programda, Figen Genç de mini bir konser verecek.

Kaynak: AA

