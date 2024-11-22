Kadın Voleybol Turnuvası Şampiyonu Koç Ortaokulu

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Gebze Belediyesi ev sahipliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Gebze Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 47 okuldan öğretmenler katıldı.

Koç Ortaokulunun şampiyon olduğu turnuvada, Arif Nihat Asya Ortaokulu ikinci, Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Koç Ortaokulu voleybol takımına kupalarını ve madalyalarını takdim etti.

Turnuvaya katılan ekipleri tebrik eden Büyükgöz, "İlçemiz genelindeki 47 okulun katılımıyla düzenlediğimiz turnuvamızı final müsabakasıyla tamamladık. Gelecek neslimizin mimarı kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." dedi.