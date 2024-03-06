Kadına şiddet Türkiye'nin utancı: Aynur Bozak'ın mücadelesi

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HABER: DİLAN KUTLU/ Kamera: LADİN DEĞER

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşırken, kadına şiddet, Türkiye'nin utancı olarak gündemde... 42 yaşındaki Aynur Bozak 17 yıl önce kocasından gördüğü şiddetin etkilerini hala yaşarken, "ayakları üzerinde durma" mücadelesi veriyor.

Kadına şiddette, Türkiye'deki tablo ürkütücü boyutlarda... 2023 yılında erkekler tarafından 315 kadın öldürüldü, 248 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 2024'ün ilk üç ayında ise 71 kadın erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirdi.

Şiddet mağduru binlerce kadından yalnızca biri... 17 yıl önce çocuğu üç aylıkken kocası tarafından fiziksel şiddete maruz kalan Aynur Bozak, şimdi bir çantacı atölyesinde hayata tutunmaya çalışıyor... Ailesini geçindirmek için günde 11 saat "ekmek parası"na ter döken Bozak, ANKA Haber Ajansı'na yaşadıklarını anlattı: "Bayağı bir sıkıntı yaşadım eşimle. Bana şiddet uyguladı, yedinci kattan aşağı attı. Mucize eseri kurtuldum bacağımda platin var. Buna rağmen ayaklarım üzerinde duruyorum kimseye muhtaç değilim" dedi.

"HEMŞİRE OLMAK İSTİYORDUM"

Hayata çocuğu sayesinde tutunduğunu belirten Bozak, "Oğlum o zamanlar 3 aylıktı, şimdi 17 yaşında. Ben ortaokulu bitirdim. Liseyi de kendi çabamla dışarıdan tamamladım. Ailem beni okula göndermedi. Hemşire olmayı çok istiyordum ama maalesef olmadı" diye konuştu.

Hasta anne ve babasına bakması gerektiğini söyleyen Bozak, çocuğunun da çalışmadığını belirterek, "Ben hepsine bakıyorum. Haftalık 3 bin TL alıyorum. Geçinmeye çalışıyoruz. Bazen babamla yarı yarıya ödüyoruz elektrik su ve doğalgazı… Bazen hepsini ben ödemek zorunda kalıyorum" ifadeleriyle yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Aynur Bozak'ın yaşam mücadelesi, 200 yıla yaklaşan bir direnişin simgesi "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" arifesinde, 2024 Türkiyesi'nin acı tablosunu gözler önüne seriyor...

"OKUMAK İSTERDİM"

Emine Kazdağ, ise, "18 senedir burada çalışıyorum. Sabah 7'de geliyorum akşam 7'de çıkıyorum. 11 buçuk saat çalışıyorum. Bir saat de yol çekiyorum, eve 8 'de gidiyorum. Ne iş olursa yapıyoruz. Okulu bitirmedim. Okumak isterdim. Biz 10 kardeştik. Rize'de büyüdük. Eskiden kızlar okutulmazdı erkekler okutulurdu" sözleriyle Türkiye'de kadın olmanın zorluğunu dile getirdi.