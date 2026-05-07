Kadına Şiddette Sıfır Tolerans Vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, şiddete karşı sıfır tolerans bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, kadınlara yönelik şiddeti kesinlikle kabul edilemez bulduklarını söyledi.

Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Önleyici Politikalar" başlıklı çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddet meselesinin, üzerinde hassasiyetle durdukları bir konu olduğunu bildirdi.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca kadınlara, çocuklara karşı şiddet, aile içi şiddet ve çocuk istismarını önlemek amacıyla araştırma ve çalışmalar yapmanın Kurul'un başlıca görevleri arasında yer aldığını aktaran Uçum, konuyla ilgili her türlü çalışma ve faaliyete fikri katkı sunmaya hazır olduklarını vurguladı.

Mehmet Uçum, "Hayatın her alanında ve toplumun inşasında önemli görevler üstelenen kadınlarımıza yönelik şiddeti kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu kapsamda şiddetin her türlüsüne fiziksel, ekonomik, psikolojik veya dijital şiddet ayırt etmeksizin karşı durarak, önleyici politikalar geliştirmeyi hedefliyoruz. Şiddete karşı sıfır tolerans bilinciyle hareket ediyoruz." diye konuştu.

Kadına karşı şiddetin önlenebilmesi için önleyici politikaların hayati bir önem arz ettiğini dile getiren Uçum, "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'umuzda koruyucu ve önleyici tedbirler detaylıca düzenlenmiş durumda. Şiddetin önlenmesine ilişkin olarak son yıllarda oldukça önemli bir yol katetmekle birlikte, kadına yönelik şiddet vakalarının yaşanması nedeniyle henüz hedeflediğimiz noktada olmadığımızı görüyoruz ve biliyoruz." ifadesini kullandı.

"6284 sayılı Kanun daha kapsamlı yükümlülükler içeriyor"

Uçum, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını isabetli bulduğunu vurgulayarak, "6284 sayılı Kanun, İstanbul Sözleşmesi'nin devletlere yüklediği yükümlülüklerden daha kapsamlı yükümlülükler içeriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin kadına yönelik şiddetle kararlılıkla mücadele ettiğini kaydeden Uçum, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve akademisyenlerin konuya ilişkin değerli çalışmalarının bulunduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ilan edilen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın hazırladığı 2026-2030 yılları Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nı takip ediyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Özel Raporu da dahil olmak üzere tüm çalışmalarımızın önleyici politikaların üretilmesi amacına hizmet edeceğine içtenlikle inanıyoruz." dedi.

Uçum, çalıştayda, kadına yönelik şiddetle mücadelede mevzuat ve güncel durumun değerlendirileceğini, alınabilecek önlemler ve bu kapsamda uygulanabilecek önleyici politikaları farklı boyutlarıyla ele alacaklarını aktardı.

Çalıştay sonucunda ortaya çıkacak fikirleri raporlayacaklarını ifade eden Uçum, konuyla ilgili icracı ve idari makamlarca yürütülen çalışmalara da her türlü fikri destek vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

Çalıştaya, Uçum'un yanı sıra hukukçular, akademisyenler, ilgili bakanlıkların bürokratları ve hak arama kurumlarının temsilcileri katıldı.