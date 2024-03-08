Kadına yönelik şiddete 'dur' demek için 5 yıldır uzattığı saçını kesti
TOKAT - Tokat'ta bir kişi kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için uzun bir süredir uzattığı saçlarını kazıttı.
Tokat'ta yaşayan Mustafa Himmetbeyoğlu, Dünya üzerinde zulüm gören kadınlarla ilgili farkındalık oluşturmak için uzun bir süredir uzattığı saçlarını kazıtmaya karar verdi. Gazze ve Doğu Türkistan'da yaşanan trajedilere dikkat çekmek ve bu acıları sonlandırmak için bir adım atmak istediğini belirten Himmetbeyoğlu, insanların Ramazan ayında da huzur içinde ibadetlerini yapabilmesi için birlik olunması gerektiğini vurguladı. Himmetbeyoğlu eylemiyle iz bırakıp farkındalık oluşturmak istediğini de kaydetti.
Himmetbeyoğlu, 2019 yılından itibaren uzattığı saçlarını kazıtmak için kuaförüyle Cumhuriyet meydanında bir araya geldi. Herkesin gözleri önünde saçını kazıttı. Bazı kadınların bu anları cep telefonlarıyla kaydetmesi dikkat çekti.
Mustafa Himmetbeyoğlu yaptığı açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Gazze, Doğu Türkistan ve dünyadaki kadınlar başta olmak üzere insanlık adına işlenen bütün suçlara dur demek için, kadınların saçlarının tellerine zarar gelmemesi için, farkındalık oluşturmak ve sesimizi duyurmak adına saçlarımı kestireceğim demiştim ve şuan kestirdim. Bu saçlarımı da isteyen hayır kurumuna bağışta bulunacağım. İnşallah bir nebze olsun bu yapmış olduğumuz eylem sayesinde Gazze ve Doğu Türkistan'da akan gözyaşı ve kan son bulur. İnsanlar Ramazanda da ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri için birlik olalım. 2019 yılından itibaren saçımı uzatıyordum. Çok kısa kestirmiştim. Ama 8 Mart dünya kadınlar gününü bekledim. Gazze'de işlenen bu soykırım, Doğu Türkistan'da işlenen vahşice cinayetlere dur diyebiliriz. Rahimden geldik rahimden gideceğiz. Mezar da bir rahimdir. Birilerine bir yarar sağlayabilirim diye dünyada da iz bırakmak için saçlarımı kestirme kararı aldım" dedi.
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