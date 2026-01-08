Konak Belediyesi "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı" Protokolünü İmzalandı - Son Dakika
Konak Belediyesi "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı" Protokolünü İmzalandı

08.01.2026 09:42  Güncelleme: 10:56
Konak Belediyesi ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, 'Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı İşbirliği' protokolü imzaladı. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, kadınların desteklenmesi için pozitif dönüşüm yaratacaklarını belirtti.

(İZMİR) - Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile kadına yönelik şiddet ve istismarı önlemek amacıyla "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı İşbirliği" protokolüne imza atan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Şiddete maruz bırakılan kadınlar her yerde olduğu gibi İzmir ve Konak'ta da çok fazla maalesef. Sizlerin desteği ve birlikte yapacağımız çalışmalarla pozitif bir dönüşüm yaratacağımıza inanıyorum" dedi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla sivil toplum kuruluşları ile iş birliklerini sürdüren Konak Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) arasında şiddete uğrayan kadınlara destek olmak amacıyla federasyon bünyesinde hizmet veren "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı" protokolü imzalandı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada; TKDF Başkanı Canan Güllü'nün yanı sıra TKDF Ege Bölge Temsilcisi Figen Merder, Hukuk Danışmanları Nilgün Şentuna, Efsun Matur ve Gülce Mutoğlu Kılavuz, Kadın Hakları Derneği Başkanı Hülya Gültekin, Konak Belediye Başkan Yardımcısı Simge Eldeniz ile Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Nursun Karaburun Akıncı da yer aldı.

"Pozitif bir dönüşüm yaratacağımıza inanıyorum"

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel yönetimlere görevler düştüğünü belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Canan Hanım, Türkiye'de kadın hareketi denilince akla gelen ilk isimlerden. Kadın olmak dünyada zorken, ülkemizde çok daha büyük zorluklar barındırıyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in vizyonu sayesinde İzmir'de 8 kadın belediye başkanı görev yapıyor. Kentimiz, bu dönem çok önemli ve simgesel görev üstlendi. Dolayısıyla bizim çok başarılı olmamız ve kadınlar için her alanda çalışmalar yapmamız lazım. Güvencesiz çalıştırılan ve her türlü şiddete maruz bırakılan kadınlar her yerde olduğu gibi İzmir ve Konak'ta da çok fazla maalesef. Sizlerin desteği ve birlikte yapacağımız çalışmalarla pozitif bir dönüşüm yaratacağımıza inanıyorum" dedi.

"Konak'ta eşitlik rüzgarı daha derinden esecek"

Kadına yönelik şiddete karşı yerelden bir politika üretmeye çalıştıklarını aktaran TKDF Başkanı Canan Güllü ise şunları söyledi:

"Kadınlar bu koltuklarda oturduklarında onların bakış açısıyla eşitliğin geleceğine inananlardan biriyim. Nilüfer Hanım'ı daha öncesinde kadın mücadelesinin içinden gelen biri olarak da tanıyorum. İzmir'in merkezi olan Konak, bizimle birlikte yol aldığı süreçte ilkleri yapanlardandı. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 190 sayılı İş Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi'nin ilk imzacılarından biriydi. Önümüzdeki zaman diliminde hayata geçerek Konak'ta eşitlik rüzgarı her zaman olduğu gibi daha derinden esecek. İzmir'in bende çok başka bir yeri ve değeri vardır. İzmir hem kurtuluşun simgesidir hem de bu mücadelede kadınları daha aktiftir. Hala o kadınlar mücadeleden vazgeçmemiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

