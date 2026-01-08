Anka Haber Ajansı 8 Ocak Perşembe Gündemi - Son Dakika
Anka Haber Ajansı 8 Ocak Perşembe Gündemi

08.01.2026 09:01  Güncelleme: 10:09
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde gözaltına alınan kadınlar, İstanbul Adliyesi önünde sıkı bir duruşma süreci geçirecek. Duruşma öncesi kadınların açıklama yapması bekleniyor.

09.30 - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde gözaltına alınan kadınlar İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi kadınlar, Çağlayan'da İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

09.30 - KESK, "PTT'de liyakatin tasfiyesini kurumsal kadrolaşmayı ve etik dışı atama düzenini kabul etmiyoruz" diyerek basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2025 yılı Aralık ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında yaptığı "konser harcamalarında usulsüzlük" yapıldığı iddialarıyla 5'i tutuklu 14 kişinin yargılandığı davanının duruşmasına Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (ANKARA)

11.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis'te görev yapan gazetecileri ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - 12.00 - 13.00 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ile Serkan Özcan, TBMM'de, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti ve DEM Parti gruplarını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe, katledilişinin 30. yılında mezarı başında anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 – Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, düzenleyeceği basın toplantısıyla 2025 yılı değerlendirmesi yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

13.30 - 20.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek. Özel, Sözcü TV canlı yayınına katılacak. (ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulunda Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısı sonrasında açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.00 - Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davadan dosyaları ayrılan avukat Serdar Öktem ve eski cinayet büro amiri komiser Mustafa Ensar Aykal'ın yargılandığı dava, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. (ANKARA)

15.00 - Diyarbakır'da DEM Parti öncülüğünde Demokratik Kurumlar Platformu, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

15.30 - Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil'in katılımıyla 1 Mayıs İrtibat Bürosu açılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.00 - Demokratik Kurumlar Platformu, Halep'teki çatışmalarla ilgili Şişhane Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile görüşecek. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

