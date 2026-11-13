Kadınhanı İlçe Sağlık Kompleksi binasında 112 acil sağlık istasyonuyla hizmet veriyor

Kadınhanı İlçe Sağlık Kompleksi yeni hizmet binasında hizmet veriyor.

Yapımı tamamlanan Kadınhanı İlçe Sağlık Kompleksi, ilçe halkına kapılarını açtı.

Kadınhanı halkına daha konforlu, nitelikli ve hızlı sağlık hizmeti sunmak amacıyla inşa edilen yeni komplekste İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yer alıyor.

Yeni binanın hizmete girmesiyle vatandaşlar birinci basamak sağlık hizmetlerini daha rahat alabilecek.