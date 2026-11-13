Kadınhanı İlçe Sağlık Kompleksi binasında 112 acil sağlık istasyonuyla hizmet veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kadınhanı İlçe Sağlık Kompleksi binasında 112 acil sağlık istasyonuyla hizmet veriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınhanı İlçe Sağlık Kompleksi binasında 112 acil sağlık istasyonuyla hizmet veriyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kadınhanı İlçe Sağlık Kompleksi yeni hizmet binasında hizmet vermeye başladı. Komplekste İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunuyor; vatandaşlar birinci basamak sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşacak.

Kadınhanı İlçe Sağlık Kompleksi yeni hizmet binasında hizmet veriyor.

Yapımı tamamlanan Kadınhanı İlçe Sağlık Kompleksi, ilçe halkına kapılarını açtı.

Kadınhanı halkına daha konforlu, nitelikli ve hızlı sağlık hizmeti sunmak amacıyla inşa edilen yeni komplekste İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yer alıyor.

Yeni binanın hizmete girmesiyle vatandaşlar birinci basamak sağlık hizmetlerini daha rahat alabilecek.

Kaynak: AA
112 Acil SağlıkYerel HaberlerKadınhanıSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
Bir neslin hafızasına kazınmıştı Ayça_22 hakkında şaşırtan iddia Bir neslin hafızasına kazınmıştı! Ayça_22 hakkında şaşırtan iddia
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Mantar yedikten sonra karaciğer nakli olan Nurcan Alp hayatını kaybetti Mantar yedikten sonra karaciğer nakli olan Nurcan Alp hayatını kaybetti
Gençlik nereye gidiyor Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
11:40
Fenerbahçe’nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek
Fenerbahçe'nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek?
10:43
Daha neler göreceğiz Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
10:00
Telefon alacaklar dikkat Yeni yılda hesaplar altüst olacak
Telefon alacaklar dikkat! Yeni yılda hesaplar altüst olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 12:02:15. #7.13#
SON DAKİKA: Kadınhanı İlçe Sağlık Kompleksi binasında 112 acil sağlık istasyonuyla hizmet veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android