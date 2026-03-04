Kadınlar 8 Mart İçin Mücadeleye Devam Ediyor

(İSTANBUL) - Kadınlar, Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Barosu binasına "Evde, sokakta, adliyede, dünyanın her yerinde haklarımız için mücadeleye. Yaşasın 8 Mart" yazılı pankart astı.

Yaklaşan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından basın toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından kadınlar, Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi üzerinde bulunan baro binasına "Yaşasın kadın dayanışması" sloganı eşliğinde "Evde, sokakta, adliyede, dünyanın her yerinde haklarımız için mücadeleye. Yaşasın 8 Mart" yazılı pankart astı.

"Dünya yerinde oynar, kadınlar özgür olsa", "Erkek adalet değil, gerçek adalet" ve "Nefrete inat yaşasın hayat" sloganları atmaya devam eden kadınlar, pankartı arkalarına alarak hatıra fotoğrafı çektirdi."