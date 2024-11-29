Kadınlar Esir Takası İçin Gösteri Düzenledi - Son Dakika
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Kadınlar Esir Takası İçin Gösteri Düzenledi

İsrail'de yüzlerce kadın, Netanyahu'dan Hamas ile esir takası anlaşması talep etti.

29.11.2024 20:18
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İsrail'de yüzlerce kadın, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin Tel Aviv'deki genel merkezinin önünde Hamas ile esir takası anlaşması yapılması talebiyle gösteri düzenledi.

Kanal 12'nin haberine göre, Likud'un Tel Aviv'deki genel merkezinin önünde toplanan yüzlerce kadın, Başbakan Netanyahu'dan esir takası anlaşması yapmasını istedi.

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları öncülüğünde organize edilen sessiz protestoda, beyazlar giyinmiş kadınlar, Netanyahu başta olmak üzere tüm Likud yetkililerinden esir takası anlaşmasını desteklemeleri talebinde bulundu.

İsrail'in pek çok kentinde uzun süredir esir takası anlaşması talebiyle gösteriler düzenleniyor.

İsrail hapishanelerinde en az 9 bin 500 Filistinli bulunurken, Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.

Netanyahu anlaşmaya yanaşmıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Binyamin Netanyahu'nun önerilen anlaşma taslağına ilave maddeler ekleme çabası ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı olan Philadelphi Koridoru'ndaki kontrolünü sürdürme ısrarının müzakerelerin çökmesine neden olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, İsrail, Güncel, Hamas, Likud, Son Dakika

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