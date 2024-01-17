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Kadınlar güçlerini birleştirdi, üretime geçti: En doğal elma sirkesi kadınlardan - Son Dakika
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Kadınlar güçlerini birleştirdi, üretime geçti: En doğal elma sirkesi kadınlardan

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde evlerinde üretim yaparken kooperatif çatısı altında güçlerini birleştiren kadınlar, farklı ürünler üreterek ekonomiye katkı sunuyor. Elması meşhur olan ilçedeki kadınlar, en doğal elma sirkesini de üretti. Kayseri'de açılan 32 kadın kooperatifinde üretilen ürünler ile hem il hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuluyor. Yahyalı Elma Çiçeği Kadın Kooperatifi, evlerinde üretim yaparak ekonomilerine katkı sunmak isteyen kadınların umudu oldu. Kadınlar, kooperatif çatısı altında güçlerini birleştirerek, tatlıdan hamur işine, dikişten rölyefe kadar farklı ürünler üretiyor ve ekonomiye can suyu oluyor. Ayrıca, ilçenin meşhur elmasından da sirke ve elma kurusu üreten kadınlar, aldıkları siparişe göre ürünleri hazırlayarak ekonomiye katkı sağlıyor.

Kadınlar güçlerini birleştirdi, üretime geçti: En doğal elma sirkesi kadınlardan
17.01.2024 - 19:53,  Güncelleme: 19:56
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Kadınlar güçlerini birleştirdi, üretime geçti

En doğal elma sirkesi kadınlardan

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde evlerinde üretim yaparken kooperatif çatısı altında güçlerini birleştiren kadınlar, farklı ürünler üreterek ekonomiye katkı sunuyor. Elması meşhur olan ilçedeki kadınlar, en doğal elma sirkesini de üretti.

Kayseri'de açılan 32 kadın kooperatifinde üretilen ürünler ile hem il hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuluyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in göreve başlamasıyla açılan kooperatiflerden olan Yahyalı Elma Çiçeği Kadın Kooperatifi de ilçedeki kadınların umudu oldu. Evlerinde üretim yaparak ekonomilerine katkı sunmak isteyen kadınlar, kooperatif çatısı altında güçlerini birleştirerek, daha fazla üretmeye başladı. Tatlıdan hamur işine, dikişten rölyefe kadar üretim yapan kadınlar, ekonomiye can suyu oldu. Yahyalı Elma Çiçeği Kooperatifi Üyesi Hacer Kara, çalışmaları hakkında bilgiler vererek, "Kooperatifimizde dikiş yapıyoruz. Tatlı, hamur işi, mantı, erişte, sirke, bebek üretimi yapıyoruz. Rölyeflerimiz var ve epoksi de üretiyoruz. Bizim kooperatifimizde yok yok. Bir hepimiz evde oturan hanımlardık. Ufak tefek bir şeyler üretiyorduk ama satamıyorduk. Sonrasında bu kooperatifte toplandık. Bize öncülük ettiği için Valimiz Gökmen Çiçek'e çok teşekkür ediyoruz. Bu ürünleri üretip daha aktif satabiliyoruz. Kadınlarımız kendilerine güvensinler. Yapamıyoruz diye hiçbir şey yok. Biz de zor diye bir şey yok. İmkansız diye hiçbir şey yok. Kooperatifteki hedeflerimizde büyümek ve daha çok bayana iş imkanı sağlamak. Biz evimize daha çok rızık götürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İlçenin meşhur elması da gelir kapıları oldu

Öte yandan, ilçenin meşhur olan elmasından da sirke ve elma kurusu üreten kadınlar, aldıkları siparişe göre ürünleri hazırlayarak ekonomiye kazandırıyor.

Kaynak: İHA
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