Kadınlar Günü Kutlandı

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, hükümet konağında ve kamu kurumlarında çalışan kadınlara karanfil takdim etti.

Çelik, kadınların her gün değerli olduğunu vurgulayarak, kadınlara destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kadınların üretimden yönetime, hayatın her alanında aktif olmasının önemine işaret eden Çelik, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.