Kadınlar Günü\'nde Spor ve Sanat Etkinlikleri

08.03.2026 13:04
Samsun'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, spor ve sanat etkinlikleriyle yoğun ilgiyle kutlandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Salıpazarı Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen spor ve sanat etkinlikleriyle kutlandı.

Salıpazarı Gençlik Merkezi tarafından organize edilen program kapsamında Salıpazarı Spor Salonu'nda "Evinin Sultanları" temasıyla voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvada sahaya çıkan kadınlar, hem spor yapma hem de dayanışma ve dostluk ortamında bir araya gelme fırsatı buldu.

Yoğun ilgi gören müsabakalar, izleyicilerden büyük alkış alırken turnuva sonunda takımlara ve sporculara kupa ve madalya takdim edildi.

Etkinlikler yalnızca sporla sınırlı kalmadı. Salıpazarı Engelliler Derneği iş birliğiyle düzenlenen el sanatları atölyesinde kadınlar bir araya gelerek çeşitli çalışmalar yaptı. Özellikle ayna boyama etkinliği katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Program kapsamında ney dinletisi sunuldu.

Salıpazarı Gençlik Merkezi kadın öğretmen ve antrenörleri, düzenlenen etkinliklerin amacının kadınların sosyal hayata katılımını artırmak, aralarındaki dayanışmayı güçlendirmek ve kendilerini farklı alanlarda ifade edebilecekleri ortamlar oluşturmak olduğunu belirtti.

Kadınların toplumun her alanında güçlü şekilde yer almasının önemine dikkati çeken yetkililer, kadınların ve engelli bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

