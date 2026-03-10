Kadınlar Günü Paneli: Eşitlik ve Güç

Tekirdağ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında "Hayatı Ayakta Tutan Emek: Kadınların Sözü, Kadınların Gücü" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen panelde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftçi Binici, partisinin kadın-erkek eşitliğine önem verdiğini söyledi.

Siyasette kadınların ve gençlerin daha fazla yer almasını önemsediklerini belirten Binici, yerel seçimlerle başlayan yeni dönemde kadın-erkek eşitliğinin güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

CHP'nin kadınların siyasette ve karar alma mekanizmalarında daha fazla temsil edilmesini hedeflediğini aktaran Binici, "CHP, yerel seçimlerle başlayan yeni dönemde kadın-erkek eşitliğinde yüzde 50 temsili hedefleyen ve bunu yerel yönetimlerden parti içi seçimlere kadar her alanda hayata geçirmeye çalışan bir partidir." dedi.

Tekirdağ'da üç kadın belediye başkanı ve kadın kolları başkanlarıyla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Binici, kadınların siyasette daha aktif rol alması gerektiğini kaydetti.

Kadınların toplumun her alanında daha görünür olması gerektiğini vurgulayan Binici, "Kadın-erkek eşitliği anayasada yazılı bir haktır. Önemli olan bu hakkın hayatın her alanında uygulanmasıdır." diye konuştu.

Panelin moderatörlüğünü Avukat Damla Nur Ercan üstlendi.

Panele, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi Kurucusu Aynur Çeşmeliler ve Turkishe Kurucusu Asiye Bahar Tabanlı da katıldı.

Konuşmacılar, girişimcilik, kadın emeği, toplumsal eşitlik, kadınların çalışma hayatındaki yeri ve dayanışmanın önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Panel, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.