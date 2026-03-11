Kadınlar Günü Programı Gümüşhacıköy'de - Son Dakika
Kadınlar Günü Programı Gümüşhacıköy'de

Kadınlar Günü Programı Gümüşhacıköy\'de
11.03.2026 14:50
Gümüşhacıköy'de Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Anne Olarak Kadın' konusu işlendi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik program gerçekleştirildi.

Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü tarafından Seherhatun Camisi'nde gerçekleştirilen programda, "Hayatı İmar, Nesli İhya: Anne Olarak Kadın" konusu ele alındı.

Program, Kur'an kursu öğreticisi Emine Gül'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ardından vaiz Serap Verim tarafından sohbet gerçekleştirildi. Verim, kadının aile ve toplum hayatındaki rolüne değinerek, anneliğin nesillerin yetişmesindeki etkisine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:03
