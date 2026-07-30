Kadınlar Haftada Bir Araya Gelip Futbol Oynuyor - Son Dakika
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Kadınlar Haftada Bir Araya Gelip Futbol Oynuyor

Kadınlar Haftada Bir Araya Gelip Futbol Oynuyor
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Samsun'da kadınlar, çocuklarını eşlerine emanet ederek her hafta halı sahada futbol oynuyor.

SAMSUN'da bir grup kadın arkadaş, 2,5 yıldır, haftanın bir günü çocuklarını eşlerine emanet edip düzenli olarak halı sahada futbol oynuyor. Sahada tüm dertlerini unuttuklarını belirten Matematik Öğretmeni Seda Gül Çınar, "Eşim evde çocukla ilgileniyor, ben ise halı sahada futbol oynuyorum. Her hafta salı günü buluşuyoruz. Oynadığımız bir saat boyunca hayatın bütün dertlerini unutuyoruz. Çok eğleniyoruz, çok mutluyuz" dedi.

Samsun'da öğretmen, ev hanımı, doktor ve farklı meslek gruplarından kadınlar, 2,5 yıldır düzenli olarak halı sahada futbol oynuyor. Çocuklarını eşlerine emanet eden kadınlar, her hafta halı sahada buluşarak hem spor yapıyor hem de stres atıyor. Bunca yıl boyunca bu zevki erkeklere kaptırdıkları için pişman olduklarını ve düzenli olarak halı sahada futbol oynamaya devam edeceklerini belirten Seda Gül Çınar, "Her salı günü buluşuyoruz. Salı artık bizim için adeta kutsal bir gün oldu. WhatsApp grubunda 'Kimler geliyor?' diye sorulduğunda kıran kırana yazışıyoruz. O haftanın kontenjanı dolunca da gelemeyecek olanlar gerçekten üzülüyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Oynadığımız 1 saat boyunca hayatın bütün dertlerini unutuyoruz" diye konuştu.

'MEĞER BU KEYFİ YILLARCA ERKEKLERE BIRAKMIŞIZ'

Yaz kış demeden her hafta salı günleri kadınlarla birlikte halı sahada buluştuklarını söyleyen Çınar, "Sporu seviyorum. Aslında daha çok voleybolu seviyordum. Sonra bir anda bu kadın futbol takımı ortaya çıkınca kendimi halı sahada buldum. Sabah tırnak bakımlarımı yaptırdım, akşam da halı sahada futbol oynamaya geldim. Çok eğleniyoruz, çok mutluyuz. Merve Hanım'ın öncülüğünde biz de bu ekibe dahil olduk. Bir girdik, bir daha da çıkamadık çünkü gerçekten çok keyifli. Meğer bu keyfi yıllarca erkeklere bırakmışız. Şimdi ise kadınlar olarak biz de bu keyfi yaşıyoruz. Gerçekten çok güzel ve çok eğlenceli. Şu anda eşim evde çocukla ilgileniyor, ben ise halı sahada futbol oynuyorum. Yaklaşık 2,5 yıldır düzenli olarak her hafta maç yapıyoruz. Her salı günü buluşuyoruz. Salı artık bizim için adeta kutsal bir gün oldu. WhatsApp grubunda 'Kimler geliyor?' diye sorulduğunda kıran kırana yazışıyoruz. O haftanın kontenjanı dolunca da gelemeyecek olanlar gerçekten üzülüyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Oynadığımız 1 saat boyunca hayatın bütün dertlerini unutuyoruz" ifadelerini kullandı.

'10 KİŞİ BAŞLADIĞIMIZ EKİBİMİZ 100 KİŞİ OLDU'

Halı sahanın önünden geçerken kadınlarla da futbol oynayabileceğini düşünüp bu ekibi kurduğunu belirten Merve Akbulut (29) ise şöyle konuştu:

"Bir gün halı sahanın önünden geçerken, 'Kadınlar her yerde olduğu gibi halı sahada da olmalı' diye düşündüm. Hemen bir WhatsApp grubu kurdum. İlk başta 10 kişiyle başladık. Şu anda ise 100 kişilik bir kadın grubumuz var. Hepsi Samsun'daki kadınlardan oluşuyor. Her salı gruba 'Kimler müsait, kimler gelebilir?' diye yazıyorum. Liste 4 dakika içinde doluyor ve kayıtları kapatıyoruz. Aramızda öğretmen, ev hanımı, doktor kısacası her meslekten kadın var. Özellikle ev hanımları için de çok güzel bir aktivite oluyor. Aslında herkes böyle bir şey istiyormuş, ben sadece buna öncülük ettim. Yaklaşık 2,5 yıldır bu şekilde devam ediyoruz ve çok memnunuz. Her hafta düzenli olarak yapıyoruz. Hatta haftada 2-3 kez yapsak yine talep olur ama şimdilik haftada bir kez oynayabiliyoruz. Bence kadınlar her alanda başarılı. Bu alanda da bunu gösterdik. Normalde 20 kadını aynı halı sahada bir araya getirip hiçbir kavga ya da gürültü olmadan ayrılmak kolay değildir. Ama biz burada çok güzel bir birlik ve beraberlik oluşturduk. Birbirimize çok iyi uyum sağladık. Herkese de tavsiye ediyorum."

Kaynak: DHA

Güncel, Samsun, Futbol, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlar Haftada Bir Araya Gelip Futbol Oynuyor - Son Dakika

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