Kadınlar Halep'te Marangozluk Eğitimi Alıyor - Son Dakika
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Kadınlar Halep'te Marangozluk Eğitimi Alıyor

19.06.2026 11:23
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Halep'teki kadınlar, marangozluk atölyesinde ahşap ürünler üreterek ekonomik bağımsızlık kazanıyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep vilayetinde, kurulan marangozluk atölyesinde mesleği öğrenen bir grup kadın, ahşabı sanata dönüştürmeye çalışıyor.

Mahalle içinde kurulan özel atölyede kadınlar, marangozluğun temel aşamalarını adım adım öğreniyor. Kadınlar, ahşabı ölçüp kesmekle başlayan süreçte; zımparalama, parçaları birleştirme ve son olarak boyamayla işlerini tamamlıyor.

İç savaşın ardından uzun yıllar terör örgütü YPG'nin kontrolünde kalan Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi, YPG'den arındırılmasının ardından yürütülen çalışmalarla normale dönüyor.

Mahallede mesleki eğitim projesine katılan 14 kadın, başlangıçta el işi becerilerini geliştirmek amacıyla, tığ işi, moda tasarımı, etamin nakışı ve çeşitli el sanatları alanlarında üretim yaparken, zamanla ahşap materyalleri sanatsal çalışmalara dahil ederek farklı ürünler ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Suriyeli kadınlar, öğrendiklerini günlük üretim pratiğine dönüştürerek küçük masalar, raflar ve çeşitli ev eşyaları üretiyor. Kendi ürettikleri ürünleri satabilen kadınlar, ekonomik açıdan dışa bağımlılığı azaltma fırsatı buluyor.

Marangoz ustası Mune Kehya, AA muhabirine, projeye katılımlarının temel amacının "el sanatlarını A'dan Z'ye öğrenmek" olduğunu ancak zamanla bu çalışmaların hem bir mesleğe hem de bir tutkuya dönüştüğünü söyledi.

Kadınların kendi el emeğine kişisel dokunuşlar ekledikçe daha özgün ve estetik ürünler ortaya çıkardığını dile getiren Kehya, "Bu iş hem keyifli hem de tamamen sanatsal bir alan sundu. Ürettikçe devam etme isteğimiz arttı" dedi.

Grup içinde tasarım, finans ve pazarlama gibi alanlarda sorumlulukların paylaşıldığını aktaran Kehya, vardiya sistemiyle düzenli bir çalışma modeli oluşturduklarını ve her üyenin belirli görevler üstlendiğini ifade etti.

Karşılaşılan zorluklar

Ancak üretim sürecinde çeşitli zorluklarla da karşılaştıklarını belirten Kehya, özellikle iş yeri seçimi, ekipman temini ve teknik arızaların başlangıçta önemli sorunlar oluşturduğunu söyledi.

Elektrik temininde yaşanan kesintilerin üretimi zaman zaman aksattığını kaydeden Kehya, projenin yeni olması nedeniyle mevcut altyapıya bağlı olarak çalışmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Pazarlama alanında da henüz istenilen seviyeye ulaşamadıklarını belirten grup üyeleri, piyasada yeterince tanınmamanın sipariş süreçlerini zorlaştırdığını ifade etti.

Grup üyelerinden Nahed Osman da bu mesleğe uzun süredir ilgi duyduğunu ancak daha önce çalışma imkanı bulamadığını belirterek eğitim programını kendileri için bir fırsat olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

Osman, arkadaşlarıyla14 kişilik bir ekip oluşturduklarını ve sürecin kendi atölyelerini açma aşamasına ulaştığını belirtti.

Mesleğin uzun süre yalnızca erkeklere ait bir alan olarak görüldüğünü ancak bu algıyı geride bıraktıklarını ifade eden Osman, "Bu düşünceyi aştık ve üretime başladık" dedi.

Ürünler üretip piyasaya sunduklarını aktaran Osman, tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Yaklaşık 5–6 aydır faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Osman, hedeflerinin ekonomik bağımsızlık sağlamak ve kadınların üretim alanındaki varlığını güçlendirmek olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadınlar Halep'te Marangozluk Eğitimi Alıyor - Son Dakika

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