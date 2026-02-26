Kadınlar Konuşuyor, Kentler Değişiyor Paneli

(ANKARA) - Çankaya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Semt Meclisleri, "Kadınlar Konuşuyor, Kentler Değişiyor" başlıklı bir panel düzenleyecek.

Çankaya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Semt Meclisleri'nin 1 Mart Pazar günü İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal Toplantı Salonu'nda düzenleyeceği "Kadınlar Konuşuyor, Kentler Değişiyor" panelinde kadınların kent yaşamındaki hakları ve psikososyal süreçleri ele alınacak. Panelde, Avukat Tülay Çelikyürek ve Uzman Psikolog Gizem Gül Kürekçi konuşacak.

Öte yandan, panelde kent sakini tüm kadınların söz alabileceği "Açık Mikrofon" seansı olacak. Bu bölümde kadınlar, yaşadıkları kente ilişkin talep ve önerilerini dile getirebilecek. Müzik dinletisinin olacağı panelde, sanatçılar Dilek Işık ve Aylin Hasret Otlu, güne özel seçtikleri şarkılarla katılımcılarla buluşacak.