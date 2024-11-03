Kadınlar Tiyatro Sahnesinde: Osmangazi Belediyesi'nden Özel Kurs - Son Dakika
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Kadınlar Tiyatro Sahnesinde: Osmangazi Belediyesi'nden Özel Kurs

Osmangazi Belediyesi, 'Kadınlar Tiyatro Sahnesinde' adlı kurs ile kadınlara özel tiyatro eğitimi sunuyor. 4 aylık program sonunda katılımcılar, öğrendikleri bilgi ve becerilerle kendi oyunlarını sahneleyecek.

03.11.2024 12:02
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi'nin "Kadınlar Tiyatro Sahnesinde" adıyla kadınlara özel olarak başlattığı tiyatro kursunda eğitimler başladı. Kadınlar, 4 aylık eğitim sürecinin ardından sahneye çıkarak kendi oyunlarını sergileyecek.

Osmangazi Belediyesi, ilçe tiyatro sanatına ilgi duyan kadınlara destek olmayı sürdürüyor. Sanata merakı olup zaman bulamadığı için kursa gidemeyen kadınların sanatı ayağına götüren Belediye, "Kadınlar Tiyatro Sahnesinde" adıyla tiyatro kursu başlattı. Her yaştan kadınlara özel düzenlenen kursların ilki Demirtaş Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Yoğun katılımla başlayan tiyatro kursu, 4 ay sürecek. Katılımcılar, belirlenen bir tiyatro oyunu üzerine 4 aylık sahne çalışması yapacak. 4 aylık çalışmanın sonunda kadınlar çalıştıkları tiyatro oyununu kursta öğrendiği bilgi ve becerileriyle sahneleyecek. Tiyatro Eğitmeni Gözde Akın tarafından verilen ilk kursa katılan kadınlar, yetenek ve sahne performanslarıyla izleyenlerin beğenisini kazandı.

Kadınlar kendini daha iyi ifade edebilecek

Kadınların tiyatro ile içindeki keşfedilmemiş yeteneklerini dışarıya çıkartacaklarını ifade eden Tiyatro Eğitmeni Gözde Akın, "Kursa katılan kadınlarla, kendimizi ifade edebilmenin ve özgürlüğün dilini arayacağız. Hayatında hiç tiyatro eğitimi almamış insanlarla birlikte 4 ay boyunca çalışacağız. 4 ay süresince bir tane tiyatro oyunu üzerinde çalışma yapacağız. Bu oyun, kadınların kendi içlerine yöneldikleri bir oyun olacak. Kendilerini ifade edemedikleri duyguları ve düşünceleri bu oyun sayesinde anlatacaklar. Kursa isteyen herkes katılabilecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadınlar Tiyatro Sahnesinde: Osmangazi Belediyesi'nden Özel Kurs - Son Dakika

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