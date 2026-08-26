Kadınlar Ücretsiz HPV Aşısı İçin Eylemde - Son Dakika
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Kadınlar Ücretsiz HPV Aşısı İçin Eylemde

Kadınlar Ücretsiz HPV Aşısı İçin Eylemde
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Kadın Dayanışma Komiteleri, Sağlık Bakanlığı önünde ücretsiz HPV aşısı talebiyle basın açıklaması yaptı.

(ANKARA) - Kadın Dayanışma Komiteleri tarafından, "ücretsiz HPV aşısı" talebiyle Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yapıldı.

Kadın Dayanışma Komiteleri üyeleri, "HPV aşısında bilim dışı açıklamalara karşı" Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenledi.

"Ücretsiz HPV aşısı hakkımız" yazılı pankartın ardında toplanan kadınlar, "Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın", "Kadınlar size boyun eğmez" sloganları atarak, "Hesap soruyoruz", "Sağlıkta piyasacılığı kabul etmiyoruz" dövizleri taşıdı.

Kadın Dayanışma Komiteleri adına basın açıklamasını Eylül Biçer okudu. Biçer, 2022 yılında eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "HPV aşılarına dair çalışmaların bulunduğunu ve belirlenen bir grupta aşılanmaya başlanacağı" açıklamasını hatırlatarak, "Bunun üzerinden yaklaşık dört yıl geçti, ama her yıl binlerce kadın bu virüs yüzünden kanser olmaya ve yaşamını yitirmeye devam ediyor" dedi.

Her yıl Türkiye'de 2 binin üzerinde kadının HPV enfeksiyonu nedeniyle rahim ağzı kanseri tanısı aldığını ve binin üzerinde kadının bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade eden Biçer, şöyle devam etti:

"Halkın sağlığının değil, ilaç tekellerinin karının önemsendiği bu düzende ülkemizin yıllardır bir aşı politikası yok, aşı üretebilecek devlet kurumları da tasfiye edilmiş durumda. Gerici ve piyasacı AKP iktidarı da sağlıkta bu politikanın en önemli temsilcilerinden biri. O nedenle de sağlık alanı hastalıkları önlemek için değil, tedavi etmek için planlanıyor ülkemizde. Aşılama çok daha ucuz, tedavi ise çok daha pahalı olduğu için bu böyle. Ama yok öyle yağma, biz bu alçaklığa izin vermeyeceğiz. Kadınlar ücretsiz HPV aşısı hakları için, yaşam hakları için mücadelesini sürdürecek, haklarını elde edene kadar da susmayacak, susmayacağız.

Yaptığınız yalnızca her şeyi ticarete dökmek değil, düpedüz halkın aşı hakkının gasbıdır, suçtur. Bu suçun hesabını soracağız. Gericiliğiniz, kadın düşmanlığınız ve piyasacılığınız yüzünden önlenebilir bir hastalık nedeniyle kaybettiğimiz binlerce kadının hesabını soracağız. Ücretsiz HPV aşısı hakkımız."

"HER YIL BİNİN ÜZERİNDE KADINI KAYBEDİYORUZ"

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Başkanı Banu Ünver de, "Bu ülkede aşı üretebilecek devlet kurumları çoktan tasfiye edildi. Bu ülkede sağlık alanı, koruyucu sağlık için, halkın sağlığı için değil, tedavi edici sağlık hizmetleri üzerine örgütlenmiştir. Çünkü tedavi edici sağlık hizmetleri daha karlı. Hastalıkları önlemek, sağlığı korumak daha ucuz, aşılama daha ucuz ama tedavi etmek daha pahalı. Dolayısıyla hastalıkların tedavi edilmesi daha karlı. İşte bu yüzden biz her yıl binin üzerinde kadını kaybediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, Güncel, HPV, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlar Ücretsiz HPV Aşısı İçin Eylemde - Son Dakika

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