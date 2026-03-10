Eskişehir'de "Evde Tamir Kursu"Nu Tamamlayan Kadınlar Sertifikalarını Aldı

(ESKİŞEHİR) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili kalıpları kırmak ve kadınların evdeki basit tamir işlerini yapabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen "Evde Tamir Kursu" sona erdi. Dört hafta süren eğitimi başarıyla tamamlayan kadınlar, katılım belgelerini törenle teslim aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Eşitlik Birimi tarafından düzenlenen eğitim programı, 11 Şubat – 4 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Meslek Edindirme ve Kurs Merkezi'nde (ESMEK) uzman eğitmenler gözetiminde yapılan derslerde kadınlara, ev ortamında ihtiyaç duyulabilecek teknik işler uygulamalı olarak öğretildi.

Musluk tamirinden sigorta onarımına uygulamalı eğitim

Eğitim boyunca kursiyerler; avize ve priz montajı, sigorta tamiri, musluk, lavabo ve rezervuar onarımı ile mobilya montajı gibi konularda teknik bilgi ve pratik beceri kazandı. Program, kadınların günlük hayatta karşılaştıkları teknik sorunları üçüncü bir kişiye ihtiyaç duymadan ve ek maliyet oluşturmadan çözebilmelerini hedefliyor.

"Kalıplaşmış düşünceleri kırmayı hedefliyoruz"

Eğitimlerini tamamlayan kadınlara belgelerini takdim eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Selim Öztop, yerel yönetim olarak kadınların her alanda güçlenmesini desteklediklerini belirtti. Öztop, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kursla amacımız, kadınların evde karşılaştıkları basit tamir işlerini kimseye ihtiyaç duymadan yapabilmelerini sağlamak ve 'kadın işi-erkek işi' gibi kalıplaşmış düşünceleri kırmaktır. Kadınların bu tür teknik beceriler kazanması hem özgüvenlerini artırıyor hem de günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor. Benzer eğitimlerle kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha güçlü yer almalarına katkı sunmaya devam edeceğiz."

Kursiyerlerden teşekkür

Eğitimin hem öğretici hem de keyifli geçtiğini ifade eden kursiyerler ise artık evlerindeki arızalara kendilerinin müdahale edebileceğini belirterek, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.