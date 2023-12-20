 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kadınlara Mahsus filminin galası yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınlara Mahsus filminin galası yapıldı

Serdar Akar'ın yönettiği Kadınlara Mahsus filmi, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda galası gerçekleştirildi. Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Başak Parlak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Elifcan Ongurlar, Müjde Uzman ve Merve Çağıran'ın başrollerini paylaştığı film, 7 kadının kişisel dönüşüm kampındaki öyküsünü anlatıyor. Film, 22 Aralık'ta vizyona girecek.

Kadınlara Mahsus filminin galası yapıldı
20.12.2023 - 22:29,
Abone Ol

Yönetmenliğini Serdar Akar'ın üstlendiği "Kadınlara Mahsus" filminin galası, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Başrollerinde Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Başak Parlak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Elifcan Ongurlar, Müjde Uzman ve Merve Çağıran'ın olduğu film, kişisel dönüşüm kampında bir araya gelen 7 kadının öyküsünü beyazperdeye taşıyor.

Senaryosunu Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun yazdığı filmde ayrıca Ertan Saban, Nami Esatgil, Yurdaer Okur ve Halil İbrahim Yılmaz rol alıyor.

"Sekiz kadın başrol oyuncuyla film çekmek ilginçti"

Yönetmen Serdar Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumsal sorunları cinsiyete indirgemenin doğru olmadığına işaret ederek, "Bu bir kadın filmi olduğu kadar erkek filmi. Hepimizi ilgilendiriyor. Böyle bir bakış açısının genel problemlere bakmak için iyi bir başlangıç olacağını düşünüyorum. İnşallah seyredenler beğenir." dedi.

Akar, sinemada değişik işler yapmayı sevdiğini belirterek, "Kadın kadının kurdu değil, yurdudur mottomuz bir tespit değil, bir öneridir. Bu önerinin kabul görmesini diliyoruz. Sekiz kadın başrol oyuncuyla film çekmek ilginçti. Normal filmlerde kadın oyuncu sahnelerde kayıttan sonra makyajına bakar. Burada hazır deyince sekiz tane ayna ve makyöz geliyordu. Eğlenceli oldu. Kadınlarla çalışmak bence çok zevkli. Sinema için yapıldı, seyirciden de kabul görmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

"Filmimizdeki her kadın karakter toplumumuzun farklı kesimlerini temsil ediyor"

Yapımcı Mehmet Saylan ise film yapımcılığının yanı sıra eğitim sektöründe faaliyet gösterdiklerini vurgulayarak, "Eğitimde temel amaç insanlara doğruyu ve güzeli aşılamaktır. Bu projeye başlamamızın en büyük etkeni de hepimizin bir kadının oğlu ya da kızı olmamızdır. Neşet Ertaş'ın tabiriyle 'Kadınlar insanlar, erkekler insanoğlu' cümlesinden hareketle üzerimize düşeni bir toplumsal amaç olarak dile getirmek istedik." diye konuştu.

Saylan, toplumun her kesiminde kadınların farklı zorluklar yaşadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Filmimizdeki her kadın karakter toplumumuzun farklı kesimlerini temsil ediyor. Kadınların yaşayabileceği problemleri beyazperdede insanlara sunmayı amaçlıyoruz. Bundan sonrası için ise lise ve üniversitelerde okuyan gençlerimize yönelik bir proje yapmak istiyorum. İleride belki bu projenin daha farklı versiyonlarını da sinemaseverlerin beğenisine sunabiliriz."

Limit Yapım imzalı "Kadınlara Mahsus" filmi 22 Aralık'ta vizyona girecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Serdar Akar, İstanbul, Yönetmen, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlara Mahsus filminin galası yapıldı - Son Dakika


21:47
BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'ne yardım kararı 3. kez ertelendi BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'ne yardım kararı 3. kez ertelendi
21:38
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18
Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist hedefi imha edildi
20:36
Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:46
Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35
5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti

Son Dakika
21:47 BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'ne yardım kararı 3. kez ertelendi
21:38 Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32 Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18 Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist hedefi imha edildi
20:36 Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:56 Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:46 Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti
19:30 Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 22:27:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kadınlara Mahsus filminin galası yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement