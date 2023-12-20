Kadınlara Mahsus filminin galası yapıldı

Yönetmenliğini Serdar Akar'ın üstlendiği "Kadınlara Mahsus" filminin galası, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Başrollerinde Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Başak Parlak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Elifcan Ongurlar, Müjde Uzman ve Merve Çağıran'ın olduğu film, kişisel dönüşüm kampında bir araya gelen 7 kadının öyküsünü beyazperdeye taşıyor.

Senaryosunu Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun yazdığı filmde ayrıca Ertan Saban, Nami Esatgil, Yurdaer Okur ve Halil İbrahim Yılmaz rol alıyor.

"Sekiz kadın başrol oyuncuyla film çekmek ilginçti"

Yönetmen Serdar Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumsal sorunları cinsiyete indirgemenin doğru olmadığına işaret ederek, "Bu bir kadın filmi olduğu kadar erkek filmi. Hepimizi ilgilendiriyor. Böyle bir bakış açısının genel problemlere bakmak için iyi bir başlangıç olacağını düşünüyorum. İnşallah seyredenler beğenir." dedi.

Akar, sinemada değişik işler yapmayı sevdiğini belirterek, "Kadın kadının kurdu değil, yurdudur mottomuz bir tespit değil, bir öneridir. Bu önerinin kabul görmesini diliyoruz. Sekiz kadın başrol oyuncuyla film çekmek ilginçti. Normal filmlerde kadın oyuncu sahnelerde kayıttan sonra makyajına bakar. Burada hazır deyince sekiz tane ayna ve makyöz geliyordu. Eğlenceli oldu. Kadınlarla çalışmak bence çok zevkli. Sinema için yapıldı, seyirciden de kabul görmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

"Filmimizdeki her kadın karakter toplumumuzun farklı kesimlerini temsil ediyor"

Yapımcı Mehmet Saylan ise film yapımcılığının yanı sıra eğitim sektöründe faaliyet gösterdiklerini vurgulayarak, "Eğitimde temel amaç insanlara doğruyu ve güzeli aşılamaktır. Bu projeye başlamamızın en büyük etkeni de hepimizin bir kadının oğlu ya da kızı olmamızdır. Neşet Ertaş'ın tabiriyle 'Kadınlar insanlar, erkekler insanoğlu' cümlesinden hareketle üzerimize düşeni bir toplumsal amaç olarak dile getirmek istedik." diye konuştu.

Saylan, toplumun her kesiminde kadınların farklı zorluklar yaşadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Filmimizdeki her kadın karakter toplumumuzun farklı kesimlerini temsil ediyor. Kadınların yaşayabileceği problemleri beyazperdede insanlara sunmayı amaçlıyoruz. Bundan sonrası için ise lise ve üniversitelerde okuyan gençlerimize yönelik bir proje yapmak istiyorum. İleride belki bu projenin daha farklı versiyonlarını da sinemaseverlerin beğenisine sunabiliriz."

Limit Yapım imzalı "Kadınlara Mahsus" filmi 22 Aralık'ta vizyona girecek.