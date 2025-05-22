Kadınlara Yönelik Meslek ve Beceri Edindirme Kursları Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kadınlara Yönelik Meslek ve Beceri Edindirme Kursları Sergisi Açıldı

22.05.2025 15:43  Güncelleme: 16:58
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Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen sergi, kadın kursiyerlerin yıl boyunca ürettikleri el emeği ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sundu. Sergi, 23 Mayıs'a kadar açık kalacak.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen 'Kadınlara Yönelik Meslek ve Beceri Edindirme Kursları Yıl Sonu Sergisi', açıldı. 16-23 Mayıs günleri arasında açık kalacak sergide, kadın kursiyerlerin yıl boyunca emek vererek hazırladığı çok sayıda ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde kadınlara yönelik meslek ve beceri edindirme kursları sergisi açıldı. Serginin açılışına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Kartal Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfullah Kutay, Kartal Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Katılımcılar, kursiyerlerin yıl boyunca edindiği becerilerle ortaya koyduğu ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Tekstil ürünlerinden geleneksel el nakışına, dekoratif ahşap oymadan kozmetik ürünlerine kadar geniş bir yelpazede yer alan el emeği ürünler, kursiyer kadınların üretkenliğini ve yaratıcılığını gözler önüne serdi. Kadınlara meslek ve beceri kazandırmayı hedefleyen bu kurslar, bireysel gelişimin yanı sıra ev ekonomisine katkı sunan somut kazanımlar sağladı.

"Kadının eline değen her şey vicdanlı ve kıymetli olur"

Açılışta konuşan Yüksel, üretken kadınların önemine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Halk Eğitim Müdürümüz, çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, değerli misafirler, kıymetli konuklar, hanımefendiler, ablalarım; Hepiniz Kartal Belediyemizin giriş katında yer alan fuaye alanına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi burada görmek, üretirken görmek, ürettiklerinizle karşılaşmak çok kıymetli. Bugün yıl sonu buluşması vesilesiyle Halk Eğitim Müdürlüğü'yle iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kartal'daki imkanları ve kaynakları birlikte, doğru şekilde kullanmaya önem veriyoruz. Çünkü bu çalışmalardan doğrudan komşularımız faydalanıyor. Burada, komşularımızı üretirken ve üretimin içinde görmek; arkamda sergilenen ürünleri görmek bizi çok mutlu ediyor. Meslek sahibi olan komşularımızı, hatta mesleğinde uzmanlaşan kadınlarımızı görmek daha da fazla sevindiriyor. Ev ekonomisine katkı sunan hanımefendileri, anneleri, ablaları görmek bizler için çok değerli. Bu başarıda emeği geçen kıymetli öğretmenlerimiz, eğitmenlerimiz var. Onları güçlü bir alkışla onurlandıralım. Verdikleri emekle kadınlarımız meslek ediniyor, üretimle birlikte özgüven kazanıyor. Bu özgüven kelimelerle kolay anlatılacak bir şey değil. Kartal'da çok güzel örneklerini görüyoruz. Bu nedenle Halk Eğitim Müdürümüze, eğitmenlerimize, belediyemizin ilgili müdürlüklerine, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Katkı sunan derneklerimize ve kıymetli misafirlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Bu dayanışma kadın dayanışmasına dönüşsün. Çünkü kadın üretirse, elinin değdiği her şey gibi ortaya çıkan ürün de duygu da vicdanlı ve kıymetli olur. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Hepinize tekrar hoş geldiniz."

Konuşmasının ardından Başkan Yüksel, sergiye katkılarından dolayı Kartal Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfullah Kutay'a bir plaket takdim ederek, kendisine teşekkür etti.

Sergi 23 Mayıs'a kadar ziyarete açık

Kadınların meslek edinmelerine ve üretim yoluyla güçlenmelerine katkı sunan sergi, yarına kadar Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Etkinlik, Kartal'da kadın emeğinin ve dayanışmasının güçlü bir göstergesi olarak büyük ilgi gördü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadınlara Yönelik Meslek ve Beceri Edindirme Kursları Sergisi Açıldı - Son Dakika

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